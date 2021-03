Glockenprojekt kann starten

St. Osdag-Gemeinde sammelt allein 45.000 Euro

Ist begeistert von der Spendenfreudigkeit der Gemeinde: KIrchenvorstand Bodo Messerschmidt.

Mandelsloh (r/dgs). „Die Finanzierung der Reparatur unserer drei Glocken in Höhe von 150.000 Euro ist gesichert“, verkündet der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Bodo Messerschmidt, stolz. Nicht zuletzt dank der Spendenfreudigkeit und vieler Patenschaften in der St. Osdag-Gemeinde kamen insgesamt 45.000 Euro zusammen.

„Die größten Anteile an der Finanzierung tragen mit jeweils 40.000 Euro die Klosterkammer Hannover und die Wenger-Stiftung“, berichtet Messerschmidt. Die Calenberg-Grubenhagensche-Landschaft und die Stiftung „Lichter im Norden“ haben jeweils 5.000 Euro zugesagt. Die Landeskirche beteiligt sich nach Angaben des Kirchenvorstandes mit 1.000 Euro pro Glocke, der Neustädter Lions Club spendete 2.000 Euro. Die fehlenden Gelder finanziert die Kirchengemeinde aus ihren Rücklagen.

Inzwischen hat die Glockengießerei Lachenmeyer in Nördlingen den Auftrag für die Schweißarbeiten erhalten. Bis Mitte November sollen sie beendet sein. Der bauleitende Denkmalschützer, der Dipl.-Ing.-Architekt Matthias Braun vom Amt für Bau- und Kunstpflege Hannover ist jedoch skeptisch: Die Krone der Glocke zwei sei massiv beschädigt. „Wir wissen noch nicht, ob sich die restlichen Teile der Krone erhalten lassen oder ob sie womöglich komplett neu gegossen werden muss“, erklärt Messerschmidt. Das könne erst im Schweißwerk begutachtet werden.

Vor Beginn der Arbeiten muss die Orgelempore im Turm vollständig geräumt werden, da Hilfskonstruktionen für das Verziehen von Lasten an der Decke eingebaut werden müssen. Außerdem wird auf der Ebene ein Teil der Wendeltreppe gelagert.

„Besonders glücklich sind wir über einen Fund in der Turmspitze“, sagt Messerschmidt. In einer Ecke der Glockenstube sind historische hölzerne Glockenjoche der beiden großen Glocken gefunden worden. Die Untersuchung habe jedoch ergeben, dass sie sich nicht mehr aufarbeiten lassen. Eine „würdige Aufbewahrung“ in der Glockenstube wird trotzdem angestrebt. Außerdem wurden Tretbohlen gefunden, mit denen die Glocken vor ihrer Elektrifizierung betrieben wurden. Auch diese sollen ausgestellt werden, so Messerschmidt. St. Osdag-Pastor Christian Steinmeier hofft gemeinsam mit dem Kirchenvorstand, dass mit dem Wiedereinzug der Glocken ein Gemeindefest veranstaltet werden kann.

