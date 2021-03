50 Jahre: Landfrauenverein bereichert das Leben und Lernen

13 Gründungsmitglieder noch dabei

Aktionen wie das Matjesessen in der Nöpker Sandkuhle bescherten den Landfrauen immer großes Publikum. Foto: Seitz (Archiv)

Foto aus der frühen Zeit des Vereins: Schriftführerin Brigitte Rabe (hinten, v.li.), die 2. Vorsitzende Lenchen Langrehr, die Gründungsvorsitzende Gisela Niemeyer und Bürgermeister Dr. Köhler.

Nöpke/Borstel (os). Seit 50 Jahren besteht der Landfrauenverein für die beiden Dörfer. Zur Vereinsgründung am 4. März 1971 hatten sich 34 interessierte Frauen im Nöpker Gasthaus Wippermann eingefunden.

Gisela Niemeyer aus Nöpke wurde zur Gründungsvorsitzenden gewählt, bis heute folgten ihr Waltraud Voß, Edith Birk, Jutta Massow und Jessica Muche im Amt, bevor Andrea Heidemüller die Vereinsführung übernahm und bis heute innehat.

„Viele Vorträge, Kurse, schöne Fahrten und Besichtigungen wurden in den vergangenen 50 Jahren veranstaltet“, schreibt Vorstandsmitglied Rita Liefer im Rückblick. Auch im gesellschaftlichen Leben sei der Verein aktiv. Staudenbörsen, Matjesfeste und andere Aktionen wurden veranstaltet.

Bei örtlichen Dorfgemeinschafts-Aktivitäten wie Weihnachtsmärkten beteiligten sich die Mitglieder eigentlich immer. Zu Spitzenzeiten waren mehr als hundert Mitglieder verzeichnet, aktuell sind es 80. „In den Jahren 2018/19 sind erfreulicherweise zahlreiche junge Frauen in den Verein eingetreten“, so Liefer.

Die am 26. Mai 2021 geplante Jubiläumsveranstaltung im Festzelt in der Nöpker Sandkuhle ist pandemiebedingt abgesagt. Eine Ehrung der 13 noch aktiven Gründungsmitglieder soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Trotz der aktuellen Einschränkungen durch Corona, blicke der Landfrauenverein Nöpke/Borstel positiv in die Zukunft, heißt es aus dem Vorstand.

