Abgelehnt: Neustadt wird kein „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge

Neustadt (os). Mit Anja Sternbeck und Manfred Lindenmann hatten gleich zwei Vertreter der Grünen für einen anschluss der Stadt an das Bündnis „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge geworben, dem zahlreiche Kommunen deutschlandweit beigetreten sind.

Am Ende lehnte der Rat das Ansinnen aber mit 18 Ja- zu 16-Neinstimmen ab.

„Noch immer ertrinken Menschen im Mittelmeer, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen“, schreibt Lindenmann und verweist auf eine Videokonferenz mit der Kapitänin eines Seenotrettungskreuzers. Bilder der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln seien gleichwohl erschütternd.

„Deutschlandweit setzen mehr als 96 Städte und Gemeinden ein Zeichen für die Entkriminalisierung der Seenotrettung und erklären sich zum ‚Sicheren Hafen‘. Diesem Bündnis soll sich Neustadt anschließen. Dafür haben wir uns eingesetzt“, erläutert er. „Leider haben wir hierfür keine Mehrheit im Rat bekommen. Es ist inzwischen nachgewiesen, dass Seeflüchtlinge im Auftrag einer EU-Behörde Frontex zurück aufs Meer geschleppt wurden. Das ist nicht nur völkerrechtlich ein Verbrechen, sondern auch eine menschliche Katastrophe.“ „Die Regionsversammlung hatte sich schon vor drei Jahren dem Bündnis angeschlossen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das müssen wir doch zum Ausdruck bringen“, meint Ute Lamla, Ratsmitglied und Regionsabgeordnete der Grünen.

Während bei der UWG die Meinungslage laut Sprecher Willi Ostermann uneinheitlich auch verschiedene Voten angekündigt waren, erklärte Sebastian Lechner, die CDU-Fraktion würde den Antrag ablehnen. „Das ist keine kommunale Aufgabe.“ Minderjährige könnten ohne eigenes Jugendamt ohnehin nicht aufgenommen werden. Eine Aufnahme an Bund und Land vorbei halten die Christdemokraten für falsch, auch wenn sie Bemühungen um Flüchtlinge in Neustadt direkt grundsätzlich befürworten und in der Vergangenheit „gern“ mittrugen. SPD-Vertreterin Andrea Czernitzki nannte den Antrag die „Möglichkeit ein Zeichen zu setzen“, ähnlich sieht das Bürgermeister Herbst. Auch Stephan Iseke (Linke) hält ein solches Zeichen von unten für nötig. Thomas Iseke (FDP) hatte zunächst die Enthaltung angekündigt, schwenkt aber noch auf eine Ablehnung um.

SPD will den Rat auch digital verfügbar machen

Die Vorgänge um nicht rechtskonforme Ratssitzungen im Hybrid-Format ohne Öffentlichkeit (wir berichteten) hat die SPD-Fraktion zu einer Anregung für den Rat bewegt: „Wir möchten, dass die Öffentlichkeit auch digital an den Sitzungen teilnehmen kann“, sagt Fraktionssprecher Harald Baumann in der Ratssitzung am Donnerstag.

Selbst wenn wieder Präsenzsitzungen möglich sind, würden die Sozialdemokraten gern Sitzungen öffentlich streamen, also live übertragen. Um eine breite Diskussion anzustoßen habe die Fraktion zunächst auf einen Antrag verzichtet, so Baumnann.

Bürgermeister Dominic Herbst sieht die Möglichkeit grundsätzlich gegeben, selbst wenn ein Systemwechsel bei der Videokonferenz-Software nötig sei. Das bedeute aber zusätzlichen Aufwand für die Stadt-Mitarbeiter. Vor allem ein Sitzungsstreaming sei mit den personellen Ressourcen nicht zu machen. Auch Technik müsse dafür zusätzlich beschafft werden. Eine Änderung von Hauptsatzung und Geschäftsordnung würden ebenfalls erforderlich.

