„Das ist großartig“: KGS erhält fast 1,2 Millionen für Sporthallen-Sanierung

Die KGS-Schulleitung hofft, dass die Sanierung der Sporthalle schon bald in Angriff genommen werden kann. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (r/dgs). Gute Nachrichten für die KGS und die Stadt: Der Bund unterstützt die Sanierung der Schulsporthalle mit 1.175.000 Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch beschlossen, wie die beiden Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises, Caren Marks (SPD) und Dr. Hendrik Hoppenstedt, aktuell mitteilen. „Das ist großartig“, freut sich Burkhard Jonck, kommissarischer Schulleiter der KGS. „Für uns bedeutet es einen enormen Schub nach vorn“, erklärt Jonck weiter.

Eine Grundsanierung der Halle sei längst fällig, immerhin stehe sie so lange wie die Schule selbst - und die feiert 2024 ihr 50-jähriges Bestehen. Die Halle wird nicht nur von den KGS-Schülern intensiv genutzt, sondern auch außerschulisch für den Vereinssport sowie große Sport- oder Musikveranstaltungen. Die Planung liegt beim Schulträger, der Stadt Neustadt - und die hat nicht nur mit dem Bau der Gymnasium-Sporthalle gerade noch ein anderes Großprojekt in Arbeit.

Die KGS als „Sportfreundliche Schule“ wünscht sich neben Seminarräumen für den Oberstufen-Unterricht insbesondere eine Erneuerung der Technik und der digitalen Ausstattung. Die Sanierung der Nassbereiche hat die Schule bereits in Angriff genommen.

Wie die beiden Bundestagsabgeordneten berichten, stammt die hohe Fördersumme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2020 hatte der Bund weitere 600 Millionen Euro dafür bereitgestellt.

„Ziel ist es, dem Investitionsstau in kommunalen Einrichtungen zu begegnen. Der Fokus liegt dabei auf investiven Projekten mit besonderer regionaler Bedeutung. Diese Bedingung erfüllt die Sporthalle der KGS“, erläutert Hoppenstedt. „Gerade in Zeiten, in denen Kommunen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und anderen Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen haben, war es uns wichtig, dass wir vor allem Kommunen bei ihren wichtigen Sanierungsvorhaben nicht alleine lassen“ erklärte Marks.

Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021