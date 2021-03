Außenstelle Mandelsloh ab Dienstag wieder offen

Mandelsloh (r/os). Die Verwaltungsaußenstelle öffnet nach längerer Schließzeit am neuen Standort, In der Wiek 15, im Gebäude der Sparkasse Hannover, am Dienstag, 9. März. Termine können vorerst ausschließlich online unter www.neustadt-a-rbge.de vergeben werden.

In der Außenstelle werden alle Dienstleistungen des Stadtbüros angeboten. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Telefonisch ist die Außenstelle unter 05072/354 erreichbar.

