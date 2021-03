Westflügel vor der Fertigstellung: Amtsgericht kündigt Umzug an

Die Volkshochschule folgt als zweiter Mieter im Juli

Neustadt (tma). Die Arbeiten am Westflügel des Schlosses - am Standort der ehemaligen Stadtbibliothek - sind bald vollendet, die beiden Hauptmieter stehen bereits in den Startlöchern.

„Der Einzug des Amtsgerichts wird sukzessive über den gesamten April erfolgen“, stellt der stellvertretende Direktor Jens Wesche in Aussicht. „Es wird praktisch fast jeder Stuhl im Haus einmal bewegt.“ Der aktuelle Standort bleibt dabei erhalten, nur die derzeit in der Marktstraße über der Sparkasse und im Richterhaus gegenüber dem Gerichtsgebäude untergebrachten Nebenstellen werden geschlossen.

Die dort untergebrachten Abteilungen ziehen aber nicht einfach in die neuen Räumlichkeiten. „Die Familien- und Zivilabteilung ziehen im Westflügel ein“, so Wesche. Der Grund: So müssten nicht mehr so viele Akten von einem Gebäude ins andere getragen werden. „Das ist das Hauptproblem hier im Haus, eine ziemliche Plackerei für die Wachtmeister.“

Die Volkshochschule (VHS) lässt als größter Mieter aber noch bis voraussichtlich Juli auf sich warten. „Wir sind abhängig von einer EU-weiten Ausschreibung“, erklärt Geschäftsführerin Martina Behne. Dies bezieht sich auf die Ausstattung der Geschäftsstelle mit Technik und Einrichtung, wofür die Stadt mehr als 370.000 Euro im Haushalt bereitgestellt hat. Die Komplikation: Auf Wunsch der VHS wird pro Raum jeweils ein Los vergeben. Im Westflügel entstehen so sieben Seminarräume und Büros.

Umziehen werden etwa 20 Personen aus dem veranstaltungszentrum an der Suttorfer Straße und der jetzigen Zweigstelle in der Goethestraße. „Wir freuen uns auf den Umzug, der hoffentlich zu einem sehr viel angenehmeren Lernumfeld führt“, so Behne. „Mit der neuen Technik sind zukünftig auch ganz andere Angebote möglich.“ So könnten die ohnehin hybriden Veranstaltungen weitergedacht werden, indem ein Teil der Menschen vor Ort ist. Behne spricht von „ineinandergreifendem Lernen.“

