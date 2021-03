Ohne Populismus, aber immer für die Natur

Erich Machulla ist gestorben

Ein Leben für Natur und Angelsport: Erich Machulla ist in der Vorwoche verstorben. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt. Ohne Erich Machulla wäre die Wiederansiedlung des Lachses in der Leine nicht auf dem heutigen Stand und viele Gewässer in der näheren Umgebung würden Fauna und Flora keinen so geschützten Raum bieten wie sie es tun. Auch die politische Landschaft im Stadtgebiet wäre vielleicht eine andere: Machulla gründete die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) mit, führte sie zeitweise. Im Alter von 88 Jahren ist der Ehrenvorsitzende von Angelverein und UWG am Freitag der Vorwoche verstorben.

Der erste Anlauf beim Angelsportverein war für den gebürtigen Schlesier noch schwer. Mangels Bürgen wurde er nicht aufgenommen. Beim zweiten Mal ging alles glatt und schon ein Jahr später war er Jugendwart. 1967 übernahm er den Vorsitz und behielt den bis 2011. In dieser Zeit wuchs der ASV von rund 100 auf 1.150 Mitglieder. „Als noch niemand das auf dem Schirm hatte, bewegte Erich Machulla schon das Thema Umweltschutz“, erinnerte sich Vorstandskollege Andreas Gewetzki. Unter Machullas Führung wurden mehrere Gewässer gekauft, etwa am Kolk sowie ausgediente Kiesgruben. Sie alle wurden zu Biotopen umgestaltet. Fast ausgestorbene Fische wie der Lachs, Aal oder Barbe wurden wieder angesiedelt, am Kolk kehrte sogar der Biber zurück. Sein Wissen und seine Einstellung vermittelte er unter anderem mehreren tausend angehenden Anglern in der Ausbildung. Unter zahlreichen Auszeichnungen für sein Wirken wählte ihn sein Angelverein 2011 zum Ehrenvorsitzenden.

Diese Ehre wurde ihm auch bei der UWG zuteil. Als Mitgründer zeichnete er sich durch besonnene und ruhige Politik aus, „Populismus war ihm fremd“, sagt sein langjähriger Mitstreiter Willi Ostermann. Große Sachkenntnis aus seiner Arbeit beim Katasteramt und anderen Behörden kennzeichnete auch sein Wirken im Rat der Stadt von 1998 bis 2001 und 2006 bis 2011, unter anderem als Fraktionsvorsitzender. Zwei Mal saß er im Ortsrat, war auch stellvertretender Ortsbürgermeister. „Die UWG hat Erich Machulla sehr, sehr viel zu verdanken“, so Ostermann.

Mit seiner Frau Helga beging er noch im Februar die Diamantene Hochzeit, das Paar hat drei Kinder und sieben Enkel. Seine Einstellung zum Engagement trägt auch bei ihnen Früchte.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021