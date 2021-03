Dringlicher Antrag: Rat beschließt Luftfilter für Abschlussklassen

SPD schwenkt noch um - 160.000 Euro bereitgestellt - Herbst dagegen

Neustadt (os). Langes hin und her im Rat - aber eher aus formellen Gründen. Gut eine Stunde hat das oberste politische Gremium der Stadt am Donnerstag gebraucht, um überhaupt in die thematische Arbeit einzusteigen. Bis dahin ging es vor allem um einen Punkt auf der Tagesordnung: Statt nur darüber zu entscheiden, ob ein Antrag der CDU/Grüne-Linke/UWG-Gruppe in den Gremien beraten werden soll oder nicht, war die Mehrheitsgruppe kurzfristig auf einen Dringlichkeitsantrag umgeschwenkt. So sollte noch in der Sitzung eine Entscheidung zur Anschaffung von Luftfiltern in den Abschlussklassen von Neustadt weiterführenden Schulen zu Testzwecken gefasst werden.

Weil der Verwaltungsausschuss (VA) - der am Montag tagte - das Thema aber nicht vorbereitet hatte, wäre das formell unmöglich geworden. Einer eingeschobenen VA-Sitzung ohne fristgerechte Einladung darf aber kein Mitglied widersprechen.

Die SPD-Fraktion hatte zunächst keine dringliche Behandlung mitgehen wollen, weil die Mehrheitsgruppe das überraschend forderte und die Sozialdemokraten laut ihres Fraktionssprechers Harald Baumann inhaltlich nicht diskutiert hatten. Sein Pendant bei den Grünen, Manfred Lindenmann, hatte zuvor noch einmal nachdrücklich für das Thema geworben: „Wenn wir möglichst schnell und effektiv etwas für unsere Schüler tun wollen, muss das jetzt sein. Jede weitere Verzögerung erhöht das Risiko.“ CDU-Sprecher Sebastian Lechner betonte zudem, das Thema sei in zwei VA-Sitzungen besprochen orden. Er gestand aber im Gespräch mit der NZ zu, dass man die SPD auch vor der Ratssitzung noch hätte informieren können.

Die Sozialdemokraten stimmten letztlich nicht nur der kurzfristigen VA-Sitzung zu, sondern am Ende auch der Beschaffung der Geräte, für die maximal 160.000 Euro ausgegeben werden sollen - vorerst aber nur für die Abschlussjahrgänge. Weitere Schüler, die in Kürze in den Wechselunterricht starten können, profitieren davon nicht.

Ablehnend hatte sich schon zu Beginn Bürgermeister Dominic Herbst geäußert. Weil er die Ausstattung mit Luftreinigern als Aufgabe des Landes sieht, kündigte er an, gegen den Antrag zu stimmen. UWG-Spreche Willi Ostermann hatte dagegen betont wenn Neustadt als eine weitere Kommune solche Anschaffungen vorlege, erhöhe das auch den Druck auf das Land. Lechner sieht im letztlich erfolgten Beschluss „ein positives Zeichen“ für Schüler, Lehrer und Eltern.

Sicherheit für Schüler nur eine Preisfrage?

Nach einem Bericht des Lehrer-Magazins „Newsforteachers“ fußt die Ablehnung von Luftreinigern eher auf formellen Gründen, die Leistung der Geräte werde auch vom Umweltbundesamt als „wahrscheinlich positiv auf den Infektionsschutz“ benannt. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelides wundert sich indes, dass Mitarbeiterbüros von Bundestagsabgeordneten die Filter bezahlt bekommen, Schulen aber nicht. Dass Schulträger - wie in Neustadt - Schenkungen ablehnen, nennt Aggelidis dagegen absurd.

