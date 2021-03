Fahrzeugbrand zwischen Fachwerkhäusern: Feuerwehr verhindert Übergreifen

Giebel werden vorbeugend gekühlt

Neustadt (tma). Das rasche Handeln der Feuerwehr hat bei einem Brand in der Apothekengasse Schlimmeres verhindert. Am Freitagmorgen war ein BMW mit Nienburger Kennzeichen aus noch unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen, die massive Rauchentwicklung machte aber schnell darauf aufmerksam.

Sofort nach ihrem Eintreffen löschte die Feuerwehr auch nahe Hauswände und Giebel, damit das Feuer nicht auf die Fachwerkhäuser übergehen konnte. Der eigentliche Brand im Fahrzeug konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sicherheitshalber stemmten die Brandbekämpfer auch den Kofferraum für die Wärmebildkamera auf.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021