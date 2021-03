Morgendliche Verhaftung auf der Straße

Polizei und Zoll schlagen mit Sondereinsatzkräften zu

Neben der Wohnung eines Beschuldigten wurden auch Autos durchsucht. Foto: Seitz

Neben der Wohnung eines Beschuldigten wurden auch Autos durchsucht. Foto: Seitz

Mit einem großen Aufgebot waren Polizei und Zoll am Mies-van-der Rohe-Weg angerückt. Foto: Seitz

Neustadt (os). Spezialkräfte von Polizei und Zoll schlugen am frühen morgen zu: Gegen 5 Uhr stürmten sie eine Wohnung am Mies-van-der-Rohe-Weg und nahmen wenig später einen Bewohner vor dem Haus fest. Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen zwischenzeitlich bestätigte, handelte es sich um eine Ermittlungsaktion gemeinsam mit dem Zoll-Fahndungsamt Hannover. Nach der Festnahme wurden neben der Wohnung auch Fahrzeuge und Garagen durchsucht. Nach bisherigen Recherchen der NZ lebt in der Wohnung eine Familie mit einem Kind.

Zu weiteren Hintergründen gibt es von Polizei und Zoll bisher keine Auskünfte, da laut einer Sprecherin noch weitere Ermittlungen in dem Fall laufen. Informationen könnte es am Donnerstag in einer Pressekonferenz geben.

