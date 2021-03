Auch 2021 keine Robby

NKI sagt beliebte Wirtschaftsschau wieder ab

Volles Zelt zur Robby? Unter Corona-Einschränkungen nicht denkbar. Die beliebte Messe ist nun abgesagt worden. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mariensee (os). Die traditionellen Veranstaltungen der Nordkreis-Initiative (NKI) stehen dieses Jahr unter keinem guten Stern: Nach dem Neujahrsempfang ist nun auch die Hauptveranstaltung der Wirtschaftsvereinigung abgesagt: Die Robby.

„Unser Optimismus für eine aktive Gestaltung unserer jährlichen Aktivitäten mit unserem Highlight der Robby-Messe im April war noch ungebremst und wir standen in den Startlöchern, mit der detaillierten Planung beginnen zu können“, resümiert Vorstandssprecher Markus Heumann in einem Brief an die Mitglieder. „Leider müssen wir zum derzeitigen Stand feststellen, dass es zu keiner entsprechenden Entspannung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen gekommen ist“. Verlässliche Planungen ließen eine Ausrichtung der Robby nicht zu. „Sollten Sie Hilfe oder Unterstützung in Ihrem alltäglichen Berufs- oder Vereinsleben haben, können Sie uns gerne kontaktieren und wir werden versuchen, für Sie unterstützend tätig zu werden“, bietet die NKI Hilfe an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021