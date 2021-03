Einbrecher hebeln Küchenfenster auf

Autofahrer mit 2,6 Promille unterwegs

Schneeren/Neustadt (os). Silberbesteck und Schmuck gehörten zur Beute von Einbrechern, die zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 0.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Grashopsweg in Schneeren eingestiegen waren. Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster gelangten sie ins Gebäude, das nach Wertsachen durchsucht wurde. Mit dem Diebesgut verließen sie das Haus laut Polizeibericht wohl durch die Terrassentür. Die Polizei hofft auf Hinweise, die unter Telefon 05032/9559-115 bearbeitet werden.

Einen Autofahrer, der am Samstagabend immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet, stoppte eine Streifenbesatzung gegen 20.40 Uhr. Einen Atemalkoholtest ließ der Mann freiwillig machen, dieser ergab 2,6 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe im Kommissariat hätte es keine Wahlfreiheit mehr gegeben. Der 49-Jährige Mann wird sich „wegen der Straftat Trunkenheit im Verkehr verantworten“ müssen, wie die Polizei mitteilt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021