Schützenfest-Absage 2021 produziert unfreiwillige Rekordhalter

Erst im kommenden Jahr kann wohl wieder gefeiert werden

Das Jägercorps wird auch dieses Jahr nicht an der Spitze des Schützenbataillons durch die Stadt marschieren, das Schützenfest ist abgesagt. Foto: Seitz (Archiv). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Jan-Alexander Hanke schafft es unfreiwillig mit einem Rekord in die Schützenfest-Annalen: niemand war so lange am Stück Schützenkönig wie der Marschierer der 1. Kompanie.

Am vergangenen Sonntag berieten die aktiven Schützenoffiziere in einem Videochat über die Durchführbarkeit des Schützenfestes 2021. „Ich habe den heutigen Termin so lange wie möglich hinausgezögert, jetzt brauchen wir eine Entscheidung“, hatte Kommandeur Dirk Frese die Beratung eröffnet. Bereits nach wenigen Minuten stand das einstimmige Ergebnis fest: „Ein Schützenfest 2021 wird es nicht geben.“ Die Ausrichtung eines dreitägigen Volksfestes sehen unter den zu erwartenden Beschränkungen alle Beteiligten als nicht möglich an. Wie berichtet, hatte die Schützengesellschaft zunächst weiter geplant und die Hoffnung nicht schon zu Jahresbeginn fahren lassen wollen.

Weil das Fest aber „einer gewissen Planung bedarf und darin viele verschiedene Vertragspartner eingebunden sind, musste diese Entscheidung bereits jetzt, zweieinhalb Monate vor dem Start der Schützenfestzeit, getroffen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das größte Volksfest im Stadtgebiet „sei seit Jahrhunderten Anlass und Ort der Begegnung zum verbalen Austausch der Neustädter Bürgerinnen und Bürger. Dies setzt eine gewisse Nähe voraus, die unter den gegebenen Pandemieeinschränkungen nicht gegeben ist. Die Erstellung und Einhaltung eines adäquaten Hygienekonzeptes stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt als unmöglich dar“, wird weiter mitgeteilt, die Absage sei damit „alternivlos“.

„Wir alle sind sehr traurig, dass es auch in diesem Jahr kein Schützenfest in Neustadt geben wird“, resümierte Frese. „Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und nach Möglichkeit einzudämmen, um spätesten im Jahr 2022 wieder unser Volksfest nach guter, alter Tradition feiern zu können“, so der Appell des Kommandeurs, der nach 2020 und 2021 nun wohl noch 2022 einen neuen Anlauf nehmen wird, zum ersten Mal das Schützenbataillon zu befehligen. Die Dauer wird auch ihm einen Platz in der Chronik sichern - unfreiwillig.

