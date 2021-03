Die Corona-Lage am Montag: 20 neue Fälle über das Wochenende

Übertragungen bei über 80-Jährigen gehen zurück - Anstieg in der Geruppe 10 bis 19 Jahre

Neustadt (os). Durch mehr Genesungen als neue Fälle nimmt die Anzahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen im Neustädter Land zwar um zwei auf 77* ab, trotzdem wurden beim Gesundheitsamt der Region Hannover über das Wochenende 20 positive Corona-Tests registriert. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie in Neustadt vor fast einem Jahr steigt damit auf 931**. Die Anzahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus bleibt bei 32. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner steigt nur geringfügig auf 79,6 (+0,6) an.

Wie die Region anhand der Auswertungen seit der Kalenderwoche 40/2020 mitteilt, geht seit einem Höchststand kurz nach dem Jahreswechsel die Zahl der Infektionen bei über 80-Jährigen deutlich zurück. Die stärksten Zunahmen werden aktuell in der Altersklasse zehn bis 19 Jahren beobachtet. Regionspräsident Hauke Jagau leitet daraus ab, dass Ansteckungen eher im privaten Bereich passieren als in den Schulen, die für diese Altersklasse derzeit weitgehend geschlossen sind. Zu ähnlichen Einschätzungen sei das RKI gekommen, sagte er in einer Videobotschaft.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen sind rückläufige Entwicklungen zu beobachten: Wunstorf hat 109 (-13) aktuelle Fälle, Garbsen sinkt wieder auf 174 (+4) und die Wedemark sinkt auf 80 (-5).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 31.797 (31.268/+529) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Freitag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 28.461 (27.979) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 780 Menschen (+1) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 85 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.556 (2.511) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 107,2 (-8,9).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 1.698 (1.637) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 3.368 (3.294); 20 bis 29 Jahre: 5.525 (5.432); 30 bis 39 Jahre: 4.851 (4.782); 40 bis 49: 4.486 (4.414); 50 bis 59 Jahre: 4.522 (4.457); 60 bis 69 Jahre: 2.453 (2.420); 70 bis 79 Jahre: 1.478 (1.452); 80 Jahre und älter: 2.962 (2.936). Ohne Altersangabe: 454 (444).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

