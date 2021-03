Wohnwagenheizung brennt - Insassen schaffen sie ins Freie

Bewohnerin vom Rettungsdienst behandelt

Feuerwehrleute löschten und kühlten die Campingheizung und ihre Gasflasche. Foto: Seitz

Durch eine undichtige Leitung schoss eine Stichflamme aus dem Gerät. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Metel (os). Eine undichte Stelle an der Zuleitung zwischen Gasflasche und Campingheizung hat in der Nacht zu Sonntag für einen Feuerwehreinsatz am Tannenbruchsee gesorgt.

Kurz nach Mitternacht hatten die Nutzer eines Wohnwagens bemerkt, dass aus dem sogenannten Katalytofen eine Stichflamme schoss. Der Eigentümer brachte die Heizung mit der zwölf Kilo schweren Gasflasche ins Freie und alarmierte die Feuerwehr, die das Gerät mit 50 Zentimeter offener Flamme brennend vorfand. Einsatzkräfte drehten das Gasventil vorsichtig zu und kühlten Flasche und Brenner mit Wasser. Sicherheitshalber wurde die Gasflasche nach dem Löschen noch in einem Behälter mit Wasser gekühlt, bis eine weitere Gefährdung ausgeschlossen war.

Rettungsdienstler kümmerten sich um die Frau des Bewohners, die über Schwindel klagte und mehrfach in sich zusammensackte.

Unter der Leitung von Metels Ortsbrandmeister Andreas Schaumann waren 13 Kräfte der Ortsfeuerwehren Metel und Otternhagen im Einsatz, dazu Polizei und Rettungsdienst.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021