Edeka-Kunden können ihren Lieblingsgastronomen helfen

Rabattgutscheine für bessere Einkaufs-Konditionen

Weil die Restaurants derzeit noch leer stehen, können Edeka-Kunden ihren Gastronomen mit Rabatt-Gutscheinen helfen.

Neustadt (os). Konkrete Lockerungen zeichnen sich noch nicht ab, deshalb starten die Hanekamp-Verbrauchermärkte eine Aktion zur Unterstützung der jeweiligen Lieblingsgastronomie ihrer Kunden aus den E-Centern in Nienburg und an der Königsberger Straße sowie den Supermärkten an der Landwehr und in Rehburg.

„Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown trifft viele Branchen hart - so auch die regionale Gastronomie“, so Inhaber André Hanekamp. Vom 1. bis 13. März läuft deshalb die große Solidaritätsaktion „Helfen Sie Ihrem Lieblingsgastronomen!”. Ab einem Einkaufswert von 15 Euro erhält in diesem Zeitraum jeder Kunde einen Rabattcoupon, den er an seinen „Lieblingsgastronomen“ weitergeben kann. Bis zum 31. August können die Gastronomie-Betreiber diese EDEKA-Rabatt-Gutscheine sowohl in den C+C-Abholmärkten als auch über den flexiblen Zustellservice von EDEKA Foodservice - dem Versorger für Großkunden und Gastronomie - einlösen und erhalten so bis zu 20 Prozent Rabatt auf den Einkauf von Food- und Nonfood-Sortimenten - ganz unabhängig davon, ob sie bereits Bestandskunden sind oder Neukunden werden möchten.

Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.edeka-lieblingsrestaurant.de.

Ausgabe-Nr. 1147 vom 06.03.2021