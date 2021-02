Der größte Azubi von allen

Aaron Baitinger bildet 2,24 Meter-“Riesen“ aus

Welze (os). Rohre für die neue Werkstatt-Heizung kann der angehende Azubi ohne Hilfsmittel in die erforderlich Höhe halten, seine künftigen Kollegen stehen zum Befestigen allerdings auf Leitern. Jannik Könecke beginnt am Montag in der Firma von Aaron Baitinger mit der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Der 20-jährige Lohnder ist 2,24 Meter groß - und das bedeutet auch beruflich manche Herausforderung. „Eigentlich wäre ich gern Tischler geworden, aber das ist mit der Arbeitshöhe der Maschinen überall ein Problem“, erzählt der junge Mann. Beim ersten Kontakt mit Baitinger ging es jedoch nicht um einen Ausbildungsplatz, sondern einen fahrbaren Untersatz.

„Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass Jannik Fahrschule macht, aber bisher kein Auto gefunden hat, in dass er vernünftig passt“, erzählt der Welzer. Weil er auch mit US-Fahrzeugen handelt, kontaktierte er die im Artikel genannte Fahrschule und bat um Weitergabe seiner Telefonnummer an Könecke. Beim Probesitzen in mehreren Pickups stellte sich allerdings heraus, dass auch diese nicht genügen Beinfreiheit bieten. „Wir haben dann aber auch über die berufliche Zukunft gesprochen und uns schnell auf ein Praktikum geeinigt“, berichtet Baitinger.

„Ich möchte auf jeden Fall was Handwerkliches machen“, ist sich der 20-Jährige sicher. Ausnahmsweise durfte er sein Praktikum in Jeans absolvieren, dann eine Arbeitshose war nicht auf die Schnelle zu besorgen. Immerhin fanden sich aber auf Anhieb Sicherheitsschuhe in Größe 54. „Meine Mutter lässt gerade eine richtige Hose bei einer Schneiderin für mich anpassen“, erzählt Könecke. Lösungen für die Mobilität sind ebenfalls schon in Sicht. Eines der Service-Fahrzeuge bekommt eine Sitzschienenverlängerung, auch ein Pickup soll so auf die richtigen Maße für den 2,24 Meter großen Azubi gebracht werden. „Nur wer gut schläft, kann auch richtig arbeiten“, sagt Baitinger zudem. Deshalb baut ein befreundeter Tischler gerade ein Bettgestell mit 2,50 Meter Länge. Bisher liegt die gerade passende Matratze des Lohnders auf Europaletten.

In einer Woche Praktikum hat sich auch gezeigt, dass nicht jeder Heizungskeller „normale“ Raummaße hat. „Ein bisschen den Kopf einziehen geht mal, aber dauerhaft in einem nur zwei Meter hohen Raum arbeiten natürlich nicht“, so Ausbilder Baitinger. Künftig wird er den ein oder anderen Kunden also nach der Raumhöhe fragen müssen. Leitern sind dagegen unter Umständen überflüssig.

