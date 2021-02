Corona kostet den TSV Poggenhagen nun auch das große Jubiläum

"Frösche" wurden genau heute vor 75 Jahren gegründet

Als Erinnerung vom Deutschen Turnfest in Berlin 1987 bekam jeder teilnehmende Verein ein Setzling einer Eiche geschenkt. Dieser Baum ist heute noch auf dem Sportplatz zu sehen, hier mit dem aktuellen Vorsitzenden Hartmut Strecker und der „Frosch-Fahne".

Poggenhagen (os). Eigentlich wäre am heutigen Samstag gefeiert worden. Der Zeitplan schien optimal: genau vor 75 Jahren war der Sportverein im Süden des Stadtgebietes gegründet worden und das Jubiläumsdatum fiel auf ein Wochenende. Im vergangenen Jahr konnte schon der 40. Steinhuder Meer-Lauf nicht wie geplant begangen werden, jetzt platzt auch der Plan für das Vereinsjubiläum des TSV.

Geplant war einiges: Dem Empfang heute sollte im Sommer eine große Party folgen, einen Tag später war das Spiel ohne Grenzen als sportliches Jubiläums-Highlight geplant. Der Festausschuss wurde bereits 2019 gegründet, so ganz gibt der Vorsitzende Hartmut Strecker die Hoffnung aber noch nicht auf. „Irgendwas werden wir im Sommer machen“, sagt er. Die vielen Pläne und Vorbereitungen „waren aber für die Katz“.

Grund zum Feiern bieten die 75 Jahre TSV Poggenhagen allemal. Erfolgreiche Sportler der Trampolinsparte schafften es bis zu Europameistertiteln - 1989 durch Stefanie Hapke - und holten zahlreiche nationale Meisterschaften. Angefangen hatte aber alles, weil „ein paar junge Männer Fußball spielen wollten“, berichtet Strecker aus der Club-Historie. Sie gründeten den Verein 1946, mit Heinz Balendat lebt einer von ihnen noch. Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist der TSV Poggenhagen durch die Tischtennis-Abteilung, aber auch zwei Laufveranstaltungen bekannt. Der Steinhuder Meer-Lauf (immer am ersten September-Sonntag) und der Silvesterlauf locken jedes Jahr dreistellig Teilnehmer in den Ort. Fünf Mal war sogar die komplette Marathon-Strecke beim Meer-Lauf im Angebot. Der Internationale Moorlauf mit Radwandern hat sich allerdings nicht in die Vereinsgegenwart erhalten. „Da hatten wir aber mal vierstellige Teilnehmerzahlen“, weiß Strecker noch.

Die Fußballer sind ein weiteres Aushängesschild, auch wenn die ganz großen Poggenhagener Kickerzeiten schon etwas zurückliegen. „Ende der 70er- und Anfang der 80er Jahre spielte die 1. Herren in der Bezirksliga“, erinnert sich Strecker. Vor allem bescherte der TSV Poggenhagen dem Neustädter Land aber die erfolgreichste Fußballveranstaltung auf Stadtebene: Die Stadtmeisterschaft. Die wurde 1977 erstmals auf dem Sportgelände ausgerichtet. Auch das Kickerturnier der Neustädter nahm 1983 in Poggenhagen seinen Ausgang, initiiert durch Boyung Rieken. Vorreiter waren die Poggenhagener auch bei Kooperation, so ist die Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV Bordenau seit mehr als 20 Jahren für erfolgreichen Fußballnachwuchs unterwegs. Auch die 96-Fußballschule gastierte im Neustädter Land zuerst bei den „Fröschen“ an der Ilschenheide.

Dorthin war der Verein 1968 gezogen und hatte sein zwischenzeitlich drittes - und noch heutiges - Clubheim gebaut. Ursprünglich war neben dem Dyckerhoff-Gelände gespielt worden, später zog der Club auf die andere Seite der Moordorfer Straße. Die Tischtennis-Abteilung begann 1951 ihren Trainingsbetrieb noch auf dem Saal der Gaststätte Meyer. Erst 1971 wurde in Poggenhagen eine Turnhalle gebaut, das bescherte dem TSV einen wahren Mitgliederboom. Trampolin und Kinderturnen wurden nun mit großem Erfolg angeboten, weitere Sparten folgten, etwa Damen- und Männergymnastik.

Die Frösche trägt der Ort im Namen - „Poggen“ - deshalb schien die Aufnahme der Amphibien auf die Vereinsfahne. Schon seit 1956 - dem zehnjährigen Jubiläum - ziert die Pogge sie nun.

Leichtathletik gab es viele Jahre beim TSV, die Abteilung ist aber eingeschlafen. Abgespalten haben sich nach vier Jahren die als Vereins-Sparte gegründeten Sänger.

2014 wurde auf dem Sportplatz eine Boule-Bahn gebaut und bot damit eine neue sportliche Betätigung. Jüngste Sparte des Vereins sind aber die Darter. Trotz der Pandemie wurde die Abteilung 2020 gegründet - nicht nur ihre Teilnehmer warten auf das Ende des Lockdowns.

Das wird aber keine Wiederholung der Feierlichkeiten bringen. „Wir haben uns dagegen entschieden“, sagt Strecker. Das gilt auch für den Steinhuder Meer-Lauf. „Der hat ja virtuell stattgefunden, also gibt es dieses Jahr hoffentlich die 41. Auflage.“

Nach einer kleinen „Mitgliederdelle“ auf weniger als 500 - mehr als 700 waren es schon - zeigte der Trend vor Corona klar wieder nach oben. „Es ist auch kaum jemand ausgetreten“, freut sich Strecker über die Treue der Mitglieder. „Auch, dass die Sponsoren zu uns halten, kann man gar nicht hoch genug anrechnen“, sagt der Vorsitzende, der als Unternehmer selbst die Herausforderungen der Corona-Krise kennt.

