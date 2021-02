Nach Streit ins Gleisbett gestoßen

Opfer klettert zurück auf den Bahnsteig bevor der Zug kommt

Am Bahnsteig des Neustädter Bahnhofes kam es am Freitagnachmittag zu einem folgenschweren Streit.

Neustadt (os). Dramatische Szenen nach einem Streit am Bahnhof: Ein 55 Jahre alter Mann stieß dabei sein Gegenüber ins Gleisbett. Das 34-jährige Opfer des Angriffs konnte vor Einfahrt des Zuges aber trotz seiner Verletzungen wieder auf den Bahnsteig klettern. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Gegen 17.40 Uhr am Freitagnachmittag hatte der 34-Jährige auf den Zug gewartet, auch der Tatverdächtige stand dort. Nach verbalen Auseinandersetzungen stieß der 55-Jährige seinen Kontrahenten so stark, dass dieser rund einen Meter tiefer auf den Schienen landete. Dabei zog er sich laut Polizeibericht Verletzungen an der Wirbelsäule und zusätzlich Abschürfungen am Rücken zu. Der Mann wurde deswegen ins Krankenhaus gebracht und behandelt.

Ein Zeuge hielt den 55-Jährigen von weiteren Handgreiflichkeiten ab und hinderte ihn auch am Verlassen des Tatortes, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wegen "psychischer Auffälligkeiten", so die Mitteilung der Polizei, in eine Klinik eingewiesen.

