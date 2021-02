Rat: Juristische Bauchlandung mit Hybrid-Sitzungen ohne Öffentlichkeit?

Viele Beschlüsse müssen neu gefasst werden - auch der Haushaltsplan

Neustadt (os). Die erste Info kam nebenbei am Telefon: Stadtsprecherin Nadine Schley teilte der Redaktion bei einer Anfrage zu einem Bauthema mit, dass der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss am Montag auch ohne Pressebesuch abgehalten werde. Schriftlich gab es am Dienstag die Info, „dass wir die Beteiligung der Öffentlichkeit bei den vergangenen Sitzungen nicht ganz rechtssicher geregelt haben“. Ein neues Konzept werde erstellt.

In einem Schreiben der Kommunalaufsicht an Bürgermeister Dominic Herbst, das der Neustädter Zeitung vorliegt, wird kritisiert, dass die Öffentlichkeit - ausgenommen die Presse - in den Ratssitzungen vom Dezember, Januar und Februar ausgeschlossen war. Der Landtag hatte solche Sitzungen zwar grundsätzlich möglich gemacht, die Kommunalaufsicht sieht aber einen Widerspruch in der nicht-öffentlichen Einladung, dann aber erfolgter Sitzungsteilnahme von Medienvertretern. So interpretiert zumindest Herbst das Schreiben.

In Zukunft soll es eine begrenzte Zahl von Plätzen für die Öffentlichkeit geben, dabei gilt dann das Windhund-Prinzip. Die nächste Sitzung dürfte dabei länger dauern, zahlreiche Beschlüsse sollen rechtssicher nachgeholt werden.

Die Kommunalaufsicht ist laut des Schreibens auch verwundert, warum am 19. Februar der Haushalt zur Prüfung vorgelegt wurde, obwohl seit 5. Februar bereits die Fraglichkeit der Rechtssicherheit im Raum stand. Den Punkt will der Bürgermeister nicht so stehen lassen. „Wir haben da einfach weitergearbeitet, weil der Wille zu dem Beschluss des Haushalts ja eindeutig da ist“, sagt Herbst. Einen zusätzlichen Hinweis auf die unklare Situation habe man sich gespart, da der Haushalt „von der selben Person geprüft wird.“

Geprüft sein sollte auch das Vorgehen in Sachen hybride Ratssitzung. Ob der Punkt mit der Presse-Zulassung allerdings inbegriffen war, ist unklar. Sicher ist dagegen, dass die Stadt in einem Punkt nicht gesetzeskonform gehandelt hat. Die Protokolle aller Sitzungen hätten eine Woche nach dem jeweiligen Termin online stehen müssen. In der jüngsten Ratssitzung stand jedoch auch nach drei Wochen noch nicht die Mitschrift der vorherigen zur Verfügung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1146 vom 27.02.2021