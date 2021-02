Pferde-Unfall: Hat ein Wolf das Tier aufgescheucht

Bevensen/Laderholz (os). Was zunächst niemand auch nur erwähnte: Für den schweren Unfall zwischen Auto und Pferd am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 192 zwischen den beiden Orten (wir berichteten), könnte ein Wolf mitverantwortlich sein.

Spuren und Sichtungen in den vergangenen Wochen machen das nicht eben unwahrscheinlich. Wie erste Ermittlungen ergaben, war das Pferd kurz zuvor aus zunächst ungeklärter Ursache von einem nahe gelegenen Hof entwichen und auf die Straße gelaufen. Was die Polizei zunächst nicht mitteilte: Beamte vor Ort hatten nach der Begutachtung des Hofes schnell den Verdacht, ein Wolf könnte beteiligt sein. Sie ließen den Wolfsberater informieren, der aber gerade nicht verfügbar war. Das Wolfsbüro wurde eingeschaltet. Ein Polizeisprecher bestätigte das auf Nachfrage der Neustädter Zeitung. Das sei aber nicht mitgeteilt worden, weil es nur ein Teil der Ermittlung zur Unfallursache sei. Zwischenzeitlich hatte das Umweltministerium in Hannover die Hoheit zu dem Fall übernommen.

Dessen Sprecher Christian Budde teilte der NZ auf Nachfrage mit: „Nachdem das Pferd aus der Koppel ausgebrochen und mit dem Auto kollidiert ist, wurde vor Ort der Verdacht geäußert, dass gegenbenenfalls ein Wolf den Ausbruch des Pferdes und eines weiteren Ponys verursacht haben könnte. Die Spurensicherung von Polizei und Wolfsbüro ergab dabei keine eindeutigen Hinweise auf die Ursache des Ausbruchs der Pferde.“

Eine Verursachung durch Wölfe könne nicht gänzlich ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt werden. Dafür habe es zu viele Spuren von Tieren und Fahrzeugen gegeben.

Wie die NZ erfuhr, gehören aber Pfotenabdrücke vor Ort eindeutig nicht zum Hund des Pferdehalters, der örtliche Wolfsberater schätzt sie im Fotovergleich mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ als Wolfsspuren ein. Ihm sind in den vergangenen Wochen auch mehrere Wolfssichtungen im direkten Umfeld gemeldet worden, unter anderem direkt an der Landesstraße. Bis auf Weiteres wird nun gegen den Besitzer des Pferdes wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Eine 55-jährige Autofahrerin hatte das Pferd hinter einer Kurve auf sich zukommen sehen und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Das Tier starb an der Unfallstelle, der Kleinwagen der Frau hat Totalschaden.

