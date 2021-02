„Der Lärm wird immer schlimmer“

Familie möchte schnellstmöglich weg von der B 6

„Die Kinder wollen ja trotzdem raus": Jennifer und Marc Rademacher mit ihrer Jüngsten im Garten, nur wenige Meter von der B 6 entfernt.

Neustadt (os). „Wenn man nachts einmal wach wird, ist an Schlaf nicht mehr zu denken“, sagt Marc Rademacher. Er lebt mit seiner Frau Jennifer und drei Kindern an der Suttorfer Straße. Gerade mal 30 Meter neben der Giebelwand des gemieteten Hauses verläuft die Bundesstraße 6. Wenn die LKW über die zweispurige Fahrbahn donnern - besonders über eine Schwelle zur ebenfalls nahen Leinebrücke - spürt man den Lärm schon nach kurzem Aufenthalt im Garten unmittelbar. Nach 5 Uhr nimmt der Verkehr deutlich zu, da haben auch teils neue Fenster wenig geholfen, sie zum Schlafen im Sommer offenzulassen ist undenkbar.

„Die Brückensperrung war ein Traum“, sagt der Neustädter, „das war wie die Pausentaste in der Truman-Show“, meint er in Anspielung auf den gleichnamigen Film. Marc Rademacher ist nach einem Schlaganfall gesundheitlich deutlich angeschlagen. „Der Lärm war sicher nicht Auslöser, aber hilfreich ist er bestimmt nicht“, sagt seine Frau Jennifer.

Ihre Hühner hat die Familie wieder abgeschafft. „Die flatterten immer ganz erschreckt hoch, wenn es oben scheppert“, erzählen die beiden. Das wollten sie den Tieren nicht dauerhaft antun. Vor allem sorgen sie sich aber um ihre Kinder. Der fünfjährige Niklas hat nach Wochen der Betreuung Zuhause in der Kita die Frage, was es Neues gäbe geantwortet: „Nichts, nur die B 6 nervt immer noch“. So berichtete es eine Erzieherin. Welche langfristigen Auswirkungen die hohe Geräuschkulisse auch auf die zweijährige Leonie und ihren acht Jahre alten Bruder hat, ist unklar.

Die Rademachers wollen möglichst schnell weg von der Suttorfer Straße. Das ist jedoch nicht so leicht. Schon lange suchen sie ein Haus zur Miete. Einen Vorteil hat das aktuelle Domizil jedoch unbestreitbar. „Es ist wirklich sehr günstig“, sagt Jennifer Rademacher. Auf dem aktuellen Immobilienmarkt ist nichts für den Preis zu finden. „Wir haben ausgerechnet, dass wir 1.000 Euro Warmmiete im Monat gerade so aufbringen könnten“, sagt die Fleischereifachverkäuferin. Wie ihr Mann hofft sie nun, dass sich doch noch ein neues Haus findet, denn bis Lärmschutz an der B 6 gebaut wird, werden noch Jahre vergehen. Vorher wird die Bundesstraße umgebaut und muss neue Brücken bekommen (wir berichteten). Dabei waren Lärmschutzmaßnahmen schon einmal weit in der Planung fortgeschritten. Schäden an allen Brücken im Verlauf der Ortsumgehung machten die Pläne zunichte.

