Ausbau des Bahnsteigs geplant

Region reagiert auf Anschaffung neuer Triebwagen

Neustadt/Wunstorf (r/tma). Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) plant mit neuen Triebwagen die Kapazitäten auf den Linien RE1 und RE8 im Expresskreuz Bremen/Niedersachsen langfristig auf jeweils etwa 1060 Sitzplätze pro Fahrt zu erhöhen. Grund seien steigende Fahrgastzahlen und geänderte Platzanforderungen.

Damit die längeren Züge auch in Neustadt und Wunstorf halten können, sollen in beiden Stationen die Bahnsteige ausgebaut werden. Die Kosten für die Baumaßnahmen tragen voraussichtlich Bund und Land während die Region Hannover die dafür notwendigen Planungskosten in Höhe von bis zu 700.000 Euro finanziert. Einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Region, LNVG und DB hat die Regionsversammlung in der vergangenen Woche zugestimmt.

Die Region soll bis 2024 eine Planung erarbeiten, um die betreffenden Bahngleise an die neuen Triebwagen anzupassen. Konkret bedeutet dies für den Bahnhof in Neustadt, dass die Bahnsteige 1 bis 3 um je 50 Meter auf 270 Meter verlängert werden. In Wunstorf ist vorgesehen, Teile des Bahnsteigs 4 auf das erforderliche Maß anzuheben. Der Mittelbahnsteig 2/3 soll barrierefrei gestaltet werden, indem entsprechende Bodenelemente für Blinde und Sehbehinderte hinzugefügt werden.

Dafür müssen etwa 4 Millionen Euro investiert werden. Für beide Bahnhöfe will die Region außerdem prüfen, ob im Zuge des Ausbaus der Bahnsteige Bestandanlagen wie beispielsweise die Beleuchtung ergänzt oder erneuert werden können.

Das Expresskreuz Niedersachsen/Bremen verbindet Hannover mit Norddeich Mole und Bremerhaven mit Osnabrück. Die beiden RE-Linien kreuzen sich in Bremen und umfassen zusammen mehr als 5 Millionen Kilometer.

