Mehr als 70 statt 30 Stundenkilometer an der Kita

Welze ist Karins neuer Standort

Welze (os). Für den Rest der Woche steht der städtische Blitzeranhänger namens "Karin" an der Landesstraße 191 an der Ortsdurchfahrt. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer.

Am letzten Standort, der Wiklohstraße in Mandelsloh vor Kindertagesstätte und Grundschule gab es von Montag bis Donnerstagmorgen "nur" 35 Verstöße, darunter allerdings einen mit mehr als 70 Stundenkilometern. An der Wiklohstraße gilt jeweils tagsüber Tempo 30, nur in dieser Zeit wurde auch gemessen. Dass auf der Kreisstraße eher wenig Verkehr liegt, relativiert die geringe Verstoßzahl zusätzlich.

In der kommenden Woche wechselt das Messgerät nach Averhoy und wird dort zum zweiten Mal eingesetzt. Bei der ersten Messung galt dort wegen Straßenschäden noch Tempo 30, mittlerweile sind 50 Stundenkilometer erlaubt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1146 vom 27.02.2021