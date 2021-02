Neue Gastronomen für den Wilhelmstein gefunden

Steinhude/Mardorf (os). Als neuer Betreiber der Insel Wilhelmstein hat die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) einen neuen Gastronomen für die Inselgastronomie gefunden. Im Rahmen einer offiziellen Ausschreibung, begleitet durch einen Gastronomieberater, haben sich alle finanziell am Wilhelmstein beteiligten Partner einstimmig für entschieden.

Dennis Karle und Thomas Weppler werden Beherbung und Gastronomie künftig gemeinsam betreiben. Mit der Entscheidung „hat die SMT ein sehr gutes Gefühl“, sagte Geschäftsführer Willi Rehbock. Die beiden hätten „ein überzeugendes Konzept vorgelegt. Zusammen mit ihrem Team bringen sie eine breite Expertise für den besonderen Standort Wilhelmstein mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Willi Rehbock, „und hoffen sehr, dass wir in absehbarer Zeit in die Saison starten dürfen.“

Der Aufsichtsrat der Steinhuder Meer Tourismus GmbH hat diesem in seiner Sitzung am 23. Februar offiziell den Zuschlag erteilt.

In dem Ausschreibungsverfahren haben sich mehrere Gastronomen mit guten Konzepten für die Bewirtschaftung von Gastronomie und Beherbergung auf dem Wilhelmstein beworben. „Wir freuen uns sehr, mit unserer Ausschreibung, gerade in der aktuellen Zeit, auf großes Interesse gestoßen sind“, so Rehbock.

„Die Gastronomie ist ein wichtiger Bestandteil der historischen Insel an diesem besonderen und sensiblen Standort“, bekräftigt Regionsdezernentin Christine Karasch. „Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander im Rahmen der gemeinsamen Kooperation und wünschen dem neuen Gastronomen eine guten Start in die Saison“.

Weitere Infos zu den beiden neuen Betreibern und ihrem Konzept folgen in Kürze.

