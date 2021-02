Viele Adebare sind früh dran

Neustadts Nester füllen sich

Neustädter Land (os). Nach der Ankunftsmeldung für Basse und Wulfelade in der vergangenen Ausgabe flatterten über die Woche zahlreiche weitere Storchensichtungen auf Nestern im Stadtgebiet in die Redaktion.

In Mecklenhorst ist sogar schon ein Paar komplett, ebenso wurden für Niedernstöcken zwei Adebare gemeldet. In Bordenau, Amedorf, Helstorf am Fährmannsweg, Dudensen und Suttorf ist zumindest schon jeweils ein Tier gesichtet worden. Das Laderholzer Nest mit seinem neuen Standort wurde nach ersten Suchanflügen auch noch gefunden. In Wulfelade ist nach dem Hahn auch die Storchenhenne angekommen, offensichtlich handelt es sich um die Störchin vom vergangenen Jahr.

