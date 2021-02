Blitzer ab heute wieder im Einsatz

Karin misst vor Grundschule und Kita

Mandelsloh (os). Die Schnee- und Eispause ist vorbei, der städtische Tempomessanhänger "Karin" ist seit heute wieder im Einsatz. Nach der Einrichtung am Vormittag wird der Blitzer bis Donnerstagmorgen an der Wiklohstraße in Höhe Grundschulsporthalle und Kindertagesstätte Sonnenblume stehen. Erlaubt sind dort 30 Kilometer pro Stunde.

Am 25. Februar zieht Karin weiter nach Welze (50 Stundenkilometer vorgeschrieben), ab dem 3. März folgt ihr zweiter Einsatz in Averhoy (50). Anschließend sollen die durch das Winterwetter ausgefallenen Standorte Otternhagen (30), Basse (50) und Wunstorfer Straße (50) nachgeholt werden.

