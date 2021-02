17-Jähriger aus Garbsen-Mitte verschwunden

Polizei bittet um Hinweise

Garbsen (os). Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach dem vermissten Nils H. Der 17-Jährige ist am Freitag, 19. Februar, zuletzt in der Nähe vom Schwarzen See im Stadtpark Garbsen gesehen worden. Von dort wollte er nach Hause gehen, kam da allerdings nicht an.

Nach den Erkenntnissen der Polizei Garbsen hat sich der Jugendliche am Freitagabend zuletzt an einem Stadtparkweg nahe der Kita Schwarzer See aufgehalten. Von einem Freund verabschiedete er sich gegen 23 Uhr und trat den wenige Hundert Meter langen Heimweg zu Fuß an. Seine Mutter meldete ihn am Samstagabend gegen 20 Uhr als vermisst, da es bis dahin keinen Hinweis auf seinen Verbleib gab. Freunde des Jugendlichen suchten bereits parallel über soziale Medien nach ihm.

Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber verlief erfolglos. Nils H. ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blondes fast schulterlanges Haar und trug bei seinem Verschwinden eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Schiebermütze.

Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 0511/109-4520 zu melden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1146 vom 27.02.2021