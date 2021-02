Kita-Plätze: Bei 288 Absagen in der ersten Runde soll es nicht bleiben

Zahlreiche Plätze sind noch frei - weitere sollen dazu kommen

Neustadt (os). „Es zieht sich so durch die gesamte Zeit. Erst keinen Krippenplatz, dann eine Absage für einen Kindergartenplatz bekommen“, macht eine Mutter ihrem Ärger auf Facebook Luft. Im zweiten Anlauf hatte es dann doch einen Platz im Kindergarten gegeben, dafür nun eine Absage für den ersehnten Hortplatz.

Damit ist die Neustädterin in zahlreicher Gesellschaft. Für 288 Kinder flatterten Familien dieser Tage Absagen zu den Erstwünschen von Krippe, Kindergarten und Hort ins Haus, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Das ist immerhin ein knappes Drittel der 900 eingegangenen Anmeldungen. 615 Kinder bekamen den angegebenen Erstwunsch. Die Absagezahlen „stellen aber nur eine Momentaufnahme dar und können sich täglich ändern“, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley. Den Fehlplätzen stehen schon jetzt 99 freie Plätze gegenüber, die nicht mit den angemeldeten Bedarfen übereinstimmen. „Darüber hinaus gibt es 120 potentiell freie Plätze, die derzeit noch mit sogenannten Flexi- und Kann-Kindern besetzt sind. Ob diese Kinder in die Grundschule kommen, können die Eltern noch bis Mai entscheiden“, so die Verwaltung. Erfahrungsgemäß werde in den kommenden sechs Monaten noch viel Bewegung in den Platzvergaben sein. „Dazu kommt, dass nicht alle Eltern einen jetzt zugesagten

Platz tatsächlich in Anspruch nehmen“, sagt Schley.

„Eltern, die eine Absage erhalten, sollten nicht in Panik verfallen, sondern Kontakt mit dem Familienservicebüro der Stadt aufnehmen“, rät sie. Ihre Kolleginnen sind unter Telefon 05032/84-323 sowie -342 erreichbar und helfen auf der Suche nach einer alternativen Betreuungsmöglichkeit weiter. „Die telefonieren derzeit von morgens bis Feierabend“, so die Stadtsprecherin.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt große Anstrengungen unternommen, um die Angebote der Kinderbetreuung auszubauen. „Dieses Ausbauprogramm geht auch in den kommenden Jahren weiter“, so Schley. Dazu werde aber qualifiziertes Personal benötigt und an dieser Stelle stehe die Stadt in Konkurrenz zu allen Nachbarkommunen. Neustadt habe deshalb eine Dauerausschreibung für Erzieher und Sozialassistenten und im Kinderbetreuungsbereich ein gutes Qualifizierungsprogramm etabliert. Beschäftigte können diverse Coachings, Weiterbildungen und Supervisionen absolvieren - auch berufsbegleitende Ausbildungen.

Ausgabe-Nr. 1145 vom 20.02.2021