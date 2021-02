Ratsmehrheit will Pilotprojekt für Luftfilteranlagen in Schulen starten

Besserer Pandemieschutz in Schulen bleibt Thema

Neustadt (os). Es kommt Bewegung in das Thema „Luftreiniger in Schulen“: Die Ratsfraktionen von CDU, Grünen und UWG - gleichzeitig Mehrheitsgruppe im Rat - haben den Antrag für ein Pilotprojekt zur Nutzung von Luftfilteranlagen in den weiterführenden Schulen in den Rat eingebracht. Der Probebetrieb ist zunächst für die Abschlussklassen des Gymnasiums, der KGS und der Leine-Schule vorgesehen. Mit dem Modellversuch soll getestet werden, ob unter Einsatz hochwertiger Luftfilter die Aerosolkonzentration in der Raumluft spürbar gesenkt werden kann.

„Notwendige Maßnahmen für einen pandemiegerechten Gesundheits- und Infektionsschutz in den Schulen dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Stoßlüften zwar hilfreich, aber nicht ausreichend ist. Qualitativ hochwertige Luftfilter können dazu beitragen, das Risiko der Ansteckung zu senken“, begründet Grünen-Fraktionsvorsitzender Manfred Lindenmann die Initiative.

Nach dem Willen der Kooperation soll die Verwaltung nun prüfen, welche Geräte geeignet sind, mindestens das sechsfache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern. Weitere technische Anforderungen für die Filteranlagen sind Hepafilter der Stufe H13/H14 mit einer Lautstärke von weniger als 52 Dezibel Geräuschentwicklung. Die Anschaffungskosten sollen über eine außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt abgesichert werden. „Zusätzlich könnten Spenden zur Kostendeckung beitragen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen den Infektionsschutz angesichts sich verbreitender Virusmutationen möglichst breit aufstellen und den sozialen Ort Schule pandemiesicherer machen. Dabei setzen wir auf einen Mix aus verschiedenen Maßnahmen und wollen testen, inwieweit Luftfilteranlagen dazu einen Beitrag leisten können“, ergänzt der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner.

„Für uns ist die Anschaffung von Luftfilteranlagen ein wichtiges Signal der Stadt als Schulträger an Lehrkräfte und Schüler. Wir wünschen uns, dass sich die Verwaltung bei den übergeordneten Behörden dafür stark macht, alle Klassenräume in den Neustädter Schulen mit geeigneten Filtergeräten auszustatten“, bekräftigt der Fraktionsvorsitzende Willi Ostermann für die UWG.

Eine Spende des Eilveser Unternehmens Duensing, das Luftfilter für die dortige Grundschule sowie das Gymnasium bereitgestellt hatte, brachte die Diskussion in Gang. Die Politik hatte die Annahme der Schenkung zunächst verweigert - im Einklang mit der Verwaltungsmeinung.

„Grundsätzlich stehe ich allen Initiativen positiv gegenüber, das Infektionsrisiko in der Schule und anderen Lebensbereichen zu verringern. Auch in den Beratungen mit anderen Bürgermeistern wird das diskutiert. Hier gibt es aber noch kein klares Bild, da es viele verschiedene Studien gibt und auch Land und Bund bislang sehr zurückhaltend reagieren“, kommentiert Bürgermeister Dominic Herbst den Antrag. „Wenn der Rat diesem Projekt zustimmt, werden wir dem als Verwaltung nicht im Wege stehen.“ Allerdings sei ihm unklar, wie der Erfolg dieser Anlagen gemessen werden könne. „Dazu fehlt uns das Know How.“ Auch haushalterisch sieht er Probleme bei der Beschaffung der rund 3.000 Euro pro Stück kostenden Geräte. „Zudem ist die Pandemiebekämpfung Aufgabe von Land und Bund und ich habe die klare Erwartungshaltung, dass diese ihren Rollen gerecht werden“, so das Stadtoberhaupt. Wichtig sei es auch, den Schülerverkehr zu entzerren.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1145 vom 20.02.2021