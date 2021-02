Ehrgeiziges Wahl-Ziel: UWG will Ratsmandate verdoppeln

Kandidaten für das Regionsparlament im Fokus

Günter Hahn, Magdalena Itrich, Peter Hake und Willi Ostermann stellen die aktuelle UWG-Fraktion, im neuen Rat soll sie doppelt so groß werden.

Neustadt (os). Nach und nach laufen sich die ersten Politiker für die Kommunalwahl am 12. September warm. Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Neustadt überrascht dabei mit einer frühen, vor allem aber ehrgeizigen Ankündigung: Die Zahl von bisher vier Mandaten soll deutlich gesteigert, am besten sogar verdoppelt werden.

Die Wählergemeinschaft bereitet sich zudem „auf den ungewöhnlichsten Wahlkampf in der Stadtgeschichte vor“, heißt es in einer Mitteilung. In einer virtuellen Mitgliederversammlung am Donnerstag vergangener Woche hat die Vereinigung ihre ersten Vorbereitungen für die Kommunalwahl getroffen. „Der dazu stattfindende Wahlkampf wird in diesem Jahr ein anderer sein, als bisher gewohnt“, machte Willi Ostermann deutlich, der als Koordinator die Aktivitäten zum Wahlkampf steuern wird. Hausbesuche und andere persönliche Kontakte der Kandidaten oder gar Versammlungen dürften mit Blick auf die Pandemie eher ausbleiben.

„Wir wollen als unabhängige Kommunalpolitiker auf unseren Erfolgen aufbauen und weiterhin für unsere Wähler eine transparente Politik gestalten“, sagte der Vorsitzende und Ratspolitiker der Wählergemeinschaft, Günter Hahn. Er ermuntert Interessierte, an der Gestaltung der Kommunalpolitik als Kandidaten auf den Listen der UWG aktiv mitzuwirken. Ohne Mitstreiter von Außen wäre das Ziel bei derzeit 20 Mitgliedern auch umso ambitionierter. Bei der Listenaufstellung, einem nächsten Schritt, soll eine gute Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern, Neumitgliedern und auch parteilosen Bürgern zusammengestellt werden. Wer Interesse an einer Kandidatur hat, kann sich direkt bei Ostermann melden, Telefon 0178/3759821. Erste Gespräche laufen nach seinen Worten bereits.

Nicht nur die Ratspolitik in Neustadt hat die UWG bei ihren Planungsaktivitäten auf dem Arbeitszettel. In einer der nächsten Wochen soll entschieden werden, ob die UWG auch Kandidaten für die Regionsversammlung in Hannover stellen wird. Dazu sollen intensive Gespräche mit überregionalen Wählergemeinschaften für eine gemeinsame Kandidatenliste aufgenommen werden. „Die zurückliegende Arbeit in der Ratsfraktion hat den UWG-Ratsmitgliedern deutlich gemacht, dass viele politische Entscheidungen für Neustadt auf Regionsebene in Hannover getroffen werden. Da macht es Sinn auch auf der höheren Ebene an der politischen Arbeit mitzuwirken“, sagt Fraktionssprecher Willi Ostermann. Mit ihm gehören der Ratsfraktion Peter Hake für den Wahlbereich eins sowie Magdalena Itrich und Günter Hahn für den Wahlbereich zwei an.

Auch während des Lockdown sind die Ratsmitglieder über das Fraktionsbüro unter der Rufnummer 05032/84-417 zu erreichen. Die UWG hat ihre Kontaktdaten auf ihrer Homepage unter www.uwg-neustadt.de veröffentlicht.

