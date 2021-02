Ein Flüchtling mit Hand für Elektronik besteht Ausbildung mit Bestnoten

Kassim hat Beruf, Famile und Sprache unter einen Hut gebracht

Steffan König (v. li.), Mohammed Kassim und Ilse Borchers freuen sich in den Räumlichkeiten von Elektro König über die bestandene Ausbildung. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt. Als Mohammed Kassim vor drei Jahren erstmals zum Bewerbungsgespräch ins Stadtgebiet kam, waren seine Sprachkenntnisse noch gering. „Ein Prozent Deutsch war da schon viel“, erinnert sich sein Chef Steffan König, bei dem er inzwischen eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik absolviert hat.

Vor sieben Jahren ist der damals 25-jährige Kassim geflohen - aus seiner Heimat Syrien mit dem Boot in die Türkei. 2015 ist er dann mit Frau und zwei Kleinkindern nach Deutschland gekommen, wo er von München über Saarbrücken und Dortmund in Krefeld landete. Arbeiten konnte der gelernte Elektriker allerdings nicht sofort, in seiner Heimat lernte er nur die Praxis, theoretisches Wissen fehlte ihm vollkommen. „Ich konnte Dinge reparieren, wusste aber nicht wie sie funktionieren“, so Kassim. Eine Bewerbung für eine Ausbildung landete daher auch bei Elektro König.

Obwohl die Sprachbarriere beim ersten Gespräch schnell ersichtlich wurde, konnte der Flüchtling dann bei der Arbeitsprobe überzeugen. „Er hat von fünf Werkzeugen nur eines benutzt und als er fertig war am Kabel gezogen“, berichtet König. „Das ist die Sorgfaltspflicht, da wusste ich, er kann es.“ Nach zwei Wochen Probezeit durfte Kassim seine Habe sogar mit dem geliehenen Firmenwagen nach Neustadt bringen. „Ich habe mich über das Vertrauen mit dem Auto gewundert“, so der 32-Jährige.

Untergekommen ist er in Räumlichkeiten der ehrenamtlich engagierten Ilse Borchers, die ein Gespräch zwischen ihrem Mann und König gehört hatte. „Nur ein Satz, dann war ich sofort in der Materie drin“, erzählt Borchers. Sie machte sich schlau, stattete die Kassims mit Kleidung aus und stellte sogar den Kontakt zu einem pensionierten Lehrer her. „Er musste ja zur Berufsschule gehen und Einzelunterricht war mit der Sprache genau richtig.“

Die Mitarbeiter im Jobcenter seien erstaunt gewesen - einerseits vom ehrenamtlichen Einsatz des Lehrers, andererseits über die Deutschkenntnisse von Kassims Frau. Sie habe sich zuhause in die Sprache eingelesen und schon nach kurzer Zeit ein höheres Niveau als er erreicht, gibt Kassim lachend zu. „Im ehrenamtlichen Bereich warnt man Helfer eigentlich, dass man manchmal den kleinen Finger reicht und Menschen die ganze Hand nehmen“, so Borchers. „Aber die Kassims haben nie zu viel gefordert und immer mitgewirkt.“

Ähnlich sei nach anfänglichen Schwierigkeiten auch die Ausbildung abgelaufen. „Im ersten Jahr hatte ich ganz schlechte Noten, der Kopf hat weh getan“, so der Syrer. Dann, so lobt auch sein Chef, habe er aber „richtig Gas gegeben“ und daheim noch einige Stunden die Theorie gelernt. Das resultierte bis zum Ende der Ausbildung in sehr guten Noten mit bis zu 100 Prozent. „Das ist eigentlich unmöglich“, freut sich König, noch immer etwas überrascht. „So einen guten Azubi habe ich noch nicht erlebt.“ Für den Betrieb mit sieben Mitarbeitern und trotz Corona-Krise noch guter Auftragslage hat er seinen Lehrling gleich übernommen.

Nachdem er die Prüfung bestanden hat, dankte Mohammed Kassim zuerst seiner Frau und den zwei Kindern. „Obwohl Frauen am Anfang noch nicht ganz gleichwertig waren“, so König. Diese Mentalität hat sich inzwischen verändert, auch andere Gepflogenheiten aus Syrien wurden in den vergangenen drei Jahren abgeschüttelt. „Wenn er einen Hund gesehen hat, war er bei drei auf dem Baum.“ Kassim begründet dies mit den verbreiteten Wildhunden in seinem Heimatland, die oft beißen würden.

In seiner selbstbezeichneten „zweiten Heimat“ muss er sich auch davor nicht mehr fürchten und will bleiben. „Ich habe hier in Neustadt viel Glück gehabt“, so der ausgebildete Elektroniker. Vor allem die Hilfsbereitschaft und Nettigkeit, die er durch dieMenschen im Stadtgebiet erfahren hat, sei einzigartig.

Auch an den Deutschkenntnisse, die nach den Jahren der Lernzeit nun wesentlich mehr als „ein Prozent“ ausmachen, will Kassim weiter feilen. „Wir haben nicht gestoppt zu lernen.“ - tma -

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1145 vom 20.02.2021