Erste Störche sind schon wieder da

Neues Basser Nest hat ersten Bewohner

In Wulfelade ist der angestammte Storch schon wieder im Nest gelandet.

Basse/Wulfelade (os). Erst seit Anfang Dezember steht das neue Nest am Trafohaus in Basse (wir berichteten). Recht früh hat sich gleich für dieses Nest ein Bewohner gefunden. „Er hat gleich angefangen, die Unterlage weiter mit Stöcken zu bestücken“, sagt Herbert Stoepper, Anlieger und engagiert in Sachen Basser Störche. „Das wäre wirklich toll, wenn wir im ersten Jahr sogar schon einen Bruterfolg hätten“, ist nicht nur seine Hoffnung.

Auch in Wulfelade wurde der erste Adebar bereits gesichtet. „Storchenmutter“ Heidi Borges auf deren Stall die Vögel schon seit Jahrzehnten nisten, konnte das Tier sogar einen Tag früher als im Vorjahr sichten. „Unsere Störche ziehen ja maximal bis Spanien“, weiß die Landwirtin. Am Donnerstagvormittag klapperte der Storchenhahn auf dem Nest, Borges ist sich sicher, dass auch bald eine oder gar die angestammte Partnerin einfliegen wird.

Davon geht auch Herbert Stoepper aus. „Die Masse der Störche kommt ja erst noch hier an.“

