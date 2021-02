850 Jahre sollen gefeiert werden

Festauftakt mit Kinderaktion und Fragen zur Kiepenfrau

Mardorf (gi). Vor 850 Jahren wurde der Ort am Steinhuder Meer erstmals urkundlich erwähnt. „Wir wollten das Jubiläum gebührend feiern, der Festausschuss hatte für dieses Jahr vieles geplant, muss jetzt aber damit rechnen, dass Veranstaltungen nicht oder nur unter bestimmten Corona-Bedingungen durchgeführt werden können“, sagte Ortsbürgermeister Hubert Paschke, der auch Vorsitzender des Ausschusses ist. Doch Paschke orientiert sich gern an dem Satz „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. So werden die Großveranstaltungen für den Sommer, Herbst und Winter erst einmal konsequent geplant. „Ändern können wir notfalls immer noch“, so der Ortsbürgermeister.

Zum Start des Festjahres steht eine alte Legende im Mittelpunkt, die gut zu den vergangenen 850 Jahren passt. Es ist die Geschichte der Kiepenfrau mit ihrem „Hoho-Kerl“. „Weil völlig unklar ist, was Corona für dieses Jubiläum bedeutet, entstand die Idee, verteilt über das Jahr drei Aufgaben und Aktivitäten zur Kiepenfrau zu planen“, so Paschke. Die erste Aufgabe ist einfach. In einem Steckbrief wird nach der Kiepenfrau gesucht, Kinder bis zwölf Jahre können allein oder mit ihren Eltern auf die Suche gehen. Weiterhin wird danach gefragt, wo die Kiepenfrau steht oder sitzt. Straße und Hausnummer zählen nicht als Antwort, gefragt ist eine kreative, lustige Beschreibung des Standortes. „Bei der Beschreibung dürfen gern auch die Eltern mithelfen“, empfiehlt der er. Dann gibt es ein zweites Kriterium, nämlich die Antwort auf die Frage, was die echte Kiepenfrau hat, aber auf dem „Fahndungsfoto“ fehlt. Wer die Fragen beantworten kann, soll sie in den Briefkasten der Dorfgemeinschaft, Mardorfer Straße 4, einwerfen oder mit der Post an diese Adresse schicken. Möglich ist ebenfalls eine E-Mail an kiepenfrau@mardorf.de. Adresse und Altersangabe nicht vergessen. Unter den richtigen Einsendungen werden zehn Teilnehmer per Los ausgewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ein Malbuch mit einem Satz Buntstifte und zusätzlich eine Mardorf-Flagge. „Wir schlagen mit dieser Aktion gleich zwei Fliegen mit einer Klappe“, meint Paschke. Zum einen gibt es in der Zeit der Corona-Einschränkungen einen Impuls, mit der Familie im Dorf nach der Kiepenfrau suchen und zum anderen kann eine Kommunikation über digitale Medien zustande kommen.

Die Aktion startet sofort und endet am 15. April. Wenn alles funktioniert, werden die Ergebnisse am 1. Mai bekanntgegeben. Die Steckbriefe für diese Aktion sind zu finden in den Geschäften in Mardorf und vielleicht an der einen und anderen Pinnwand sowie auf der Homepage „www.mardorf.de/kiepenfrau“. Interessierte können auch ein Foto mit dem Smartphone vom „Fahndungsplakat“ machen und an die Kinder und Enkelkinder weitergeben.

