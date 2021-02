E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt (os). Mit einer Verkehrskontrolle endete die Fahrt eines 38-Jährigen auf einem E-Scooter am Dienstagnachmittag abrupt an der Suttorfer Straße. Den Verdacht einer Streifenwagenbesatzung, der Mann könnte unter Drogeneinfluss mit dem Gefährt unterwegs sein, bestätigte der Fahrer. Er gab an, in der vorherigen Nacht Marihuana konsumiert zu haben. Eine Blutprobe soll den endgültigen Beleg bringen.

Laut Polizei muss der 38-Jährige nach dem sofortigen Fahrtabbruch mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten sowie einem einmonatigen Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge rechnen.

