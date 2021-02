Phising-Mails sind täuschend echt und setzen unter Druck

Im Zweifel bei der Bank nachfragen

Neustadt (os). Ulrike Weisang ist eher schon vorsichtig und dank langer Erfahrung auch kritisch im Umgang mit unerwarteten E-Mails. „Dieses Mal beschleunigte sich mein Puls aber doch“, sagt sie über einen Eingang im elektronischen Postfach. Fast täuschend echt sah die Nachricht wie die ihrer eigenen Volksbank aus, nur die Ortsbezeichnung der Bank fehlt. Berichtet wird von unbefugten Überweisungen und der erfolgten Sperrung des Kontos. Zur Entsperrung soll man auf einen Link klicken, was die Neustädterin allerdings nicht tat. Üblicherweise sind dann Kontodaten und eine Transaktionsnummer (TAN) gefordert. Mit diesen Informationen lassen sich dann wirklich unbefugte Aktionen durchführen.

„Ganz perfide ist der zeitliche Druck“, sagt Weisang. Wer nicht innerhalb von 24 Stunden reagiert, könne das später nur noch in der Filiale tun, gegen 79,95 Euro Bearbeitungsgebühr. „Ich bin stockesauer, da fallen auch immer ein paar ältere Leute drauf rein“, sagt Ulrike Weisang.

Beide im Neustädter Land ansässigen Volksbanken betonen auf NZ-Nachfrage, solche Mails werde es von ihren Instituten nicht geben - erst Recht nicht ohne Nennung der konkreten Bank. Die Raiffeisenvolksbank Neustadt eG warnt auch immer aktuell vor solchen E-Mails auf der Homepage. Vorstand Frank Hahn empfiehlt, im Zweifel die eigene Bank direkt zu kontaktieren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Auch die Hannoversche Volksbank warnt beständig auf der Internetseite. "In Sicherheitsthemen sprechen wir unsere Kunden grundsätzlich persönlich an, niemals per E-Mail", so Sprecher Matthias Moldenhauer.

