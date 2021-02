Gelbe Säcke müssen erneut in die Warteschleife

Remondis kommt nicht hinterher - aha mit Verzögerungen

Wegen Schnee und Eis kamen Remondis-Fahrzeuge nicht in alle Nebenstraßen. Am Moorkamp in Poggenhagen stapeln sich schon Gelbe Säcke aus zwei Wochen.

Neustadt (os). Nach dem schneebedingten Ausfall der Leichtverpackungs-Abfuhr durch Entsorger Remondis in der vergangenen Woche, haben nach Unternehmensangaben Eisregen und Glätte auch in dieser Woche für Einschränkungen gesorgt. So wurden die "Gelben Säcke" am Montag und Dienstag nur teilweise abgefahren. Mancherorts waren die Remondis-Müllwerker letztmals in der fünften Kalenderwoche aktiv, etwa in Teilen Poggenhagens. "Bei uns stapeln sich die Säcke nun schon von zwei Wochen", sagt NZ-Leser Manfred Ahrens. Er hat versucht bei Remondis anzurufen, "da ging aber niemand ran", berichtet er. "Die Fahrzeuge von aha waren aber hier", so Ahrens.

„Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraßen, Stichstraßen oder Straßenzüge in Hanglagen, die nach wie vor mit 26-Tonnen schweren Müllfahrzeugen nicht befahrbar sind. Dennoch setzen wir alles daran, die Leichtverpackungen wie gewohnt abzufahren. Notwendig dafür ist, dass die Ablagestellen der Säcke und die Stellflächen der Container gefahrlos zugänglich sind“, sagt Remondis-Niederlassungsleiter Dieter Opara. „Heute und morgen wird es sicherlich noch Einschränkungen bei der Abfuhr geben. Im Laufe der Woche dürften die Schneemassen dem

Tauwetter zum Opfer gefallen sein und sich die Situation damit deutlich entspannen“, sagt Opara und betont: „Da, wo herausgestellte

Säcke bis zum Abend nicht abgefahren wurden, bitten wir darum, sie bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereinzuholen.“

Abfallentsorger aha bittet im Gegensatz dazu aber darum, noch nicht abgeholten Müll stehenzulassen. Das Unternehmen setzt alles daran, die Entsorgung bis zum Wochenende überall zu gewährleisten. Durch die Straßenverhältnisse am Dienstag und den Abbruch durch Eisregen am Montag sei es zu Verzögerungen gekommen. "Hinzu kommt die kraft- und zeitaufwendige Arbeit, Tonnen und Container durch festgefrorenen Schnee zu ziehen", teilt aha mit.

