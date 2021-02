Per Anruf neuer Gasvertrag?

Stadtwerke: Wir machen keine Telefonwerbung

Neustadt (os). Die Rufnummer aus Berlin sollte schon skeptisch machen. Mehrere Leser berichten aktuell von Anrufern, die glauben machen, sie riefen im Auftrag der Stadtwerke an. Sie beziehen sich auf die "vor einiger Zeit gewechselten Gaszähler" und wollen dann einen besseren Vertrag für den Gasbezug loswerden. In einem Fall räumte der Anrufer erst auf Nachfrage ein, der neue Kontrakt würde "von Eon" günstiger angeboten. "Bis dahin war der Name nicht gefallen", berichtet ein Leser. Bei ihm wurde sogar zwei Mal angerufen, nachdem seine Frau den Anrufer morgens abgewimmelt hatte. Auf das Gespräch habe sich der Mann sogar mit den Worten "sie wollten doch ihren Gasvertrag wechseln" bezogen.

"Wir rufen niemals unsere Kunden in Vertragsangelegenheiten an", sagt Stadtwerke-Spercher Steffen Schlakat. Wechsel würden grundsätzlich schriftlich durchgeführt. "Vielleicht versuchen einige Mitbewerber, verlorene Gaskunden auszugleichen", so Schlakat. Im Zusammenhang mit Vergünstigungen bei Abschlüssen der Internetmarke "Rasannt" hätten die Ideenstadtwerke einige Kunden zurückgewonnen, berichtet er.

Die Bundesregierung hatte im Dezember angekündigt, dass nach einer Gesetzesänderung Abschlüsse für Gas- und Stromverträge am Telefon allein nicht mehr bindend sein werden, sondern der schriftlichen Bestätigung bedürfen. Nicht auszuschließen, dass vorher noch Anbieter versuchen, die letzte Chance auf solche Geschäfte zu nutzen.

