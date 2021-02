Bürgermeister fordert vom Land mobile Impfteams für Stadtgebiet

Porscha: Wintereinbruch verdeutlicht Dringlichkeit

Neustadt (tma). Auch mit Hilfsangeboten von Stadt und Land haben viele ältere Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten probleme, einen Termin im Impfzentrum auf dem Messegelände Hannover zu vereinbaren.

Bürgermeister Dominic Herbst bekräftigt daher die Forderung an die Landesregierung, mobile Impfteams für den ländlichen Raum zuzulassen. „Es ist Tatsache, dass Neustadt in seiner Ausdehnung viele Seniorinnen und Senioren hat, die gar keine Chance haben, selbständig zum Impfzentrum in Hannover zu kommen“, so Herbst. Es gäbe mitunter lange Anfahrtswege. Einige Impfzentren seien dazu noch schlecht an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden, auch vor Ort sind längere Wegstrecken zu bewältigen, nicht alle Zentren sind barrierefrei. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich dafür stark gemacht, das Impfen etwa in Dorfgemeinschaftshäusern zuzulassen.

Das niedersächsische Sozialministerium bleibt noch zurückhaltend. Mobile Impfteams könne man sich frühestens im zweiten Quartal vorstellen, berichtet der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Städtetages Dr. Jan Arning von den Gesprächen.Neustadts Verwaltungschef will sich trotzdem weiterhin für das Thema stark machen. Erfreulich sei daher die Ankündigung, dass Niedersachsen noch in diesem Quartal größere Mengen des Impfstoffes des Pharma-Konzerns AstraZeneca erwartet.

Auch CDU-Regionsabgeordneter und Schneerener Ortsbürgermeister Stefan Porscha fordert eine dezentrale Impflösung. Besonders die eisige Wetterlage der vergangenen Woche verdeutliche die Notwendigkeit, zu handeln. „Es ist falsch, dass sich alles auf das eine Impfzentrum auf dem Messegelände für diese vulnerablen Gruppen konzentriert. Wir müssen diesen Menschen direkt vor Ort in Neustadt die Corona Impfung ermöglichen“, so Porscha in einem Schreiben. „Die Termine sollten zentral vergeben und an die dezentralen Teams übermittelt werden. Damit entfällt die Fahrt nach Hannover, und den älteren Menschen wird der Zugang zur Impfung erleichtert.“

Durch die zentrale Bedeutung des Impfens in der Pandemiebekämpfung seien kreative Lösungen gefragt. Ziel müsse es sein, dass sich Bürger auf kurzem Weg immunisieren lassen können. Dies solle unabhängig von Mobilitätsmöglichkeiten stattfinden können.

