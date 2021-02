Waldbad: Briefwahl statt Versammlung

Viele neue Mitglieder - Hilfe wird gebraucht

Jacqueline Klee freut sich über Rückläufer der Briefwahl zum neuen Waldbadvereins-Vorstand, die noch bis 26. Februar abgegeben werden können.

Wulfelade (os). Statt einer Videokonferenz oder eines Aufschubs auf unbestimmte Zeit geht der Waldbadverein einen anderen Weg. Statt einer Jahreshauptversammlung hat sich der Vorstand für eine schriftliche Information inklusive Briefwahl entschieden. "Wir haben uns informiert und erfüllen mit dem jetzt gewählten Weg die notwendigen Formalien", sagt die Vorsitzende Jacqueline Klee. Ein Grund, die Versammlung nicht lange zu schieben sind deutliche Veränderungen im Vorstand. Gerätewart Hartmut Röver hört ebenso auf wie Kassenwart André Rump und die Logistikbeauftragte Annette Kehrbach. In zahlreichen Gesprächen konnten Klee und ihr Stellvertreter Marc Martin neue Mitstreiter finden. Klee selbst wird nach einem Jahr erstmals offiziell für eine volle Amtszeit gewählt. Neuer Gerätewart soll Moritz Treubel aus Welze werden, Daniel Stucke - ebenfalls aus Welze - wird wohl die Kassengeschäfte übernehmen. Die Bürenerin Angelika Depping ist künftig für die Logistik verantwortlich - wenn die Mitglieder zustimmen. Einen Briefwahlzettel erhielten sie zwischenzeitlich per Post, ebenso Berichte. Klee und Martin haben auf mehreren Seiten die vergangene Saison Revue passieren lassen und geben einen Ausblick auf die neue.

"Vor allem freut uns, dass wir 2020 immerhin 46 neue Mitglieder gewinnen konnten", sagt die Vorsitzende, 280 sind es derzeit insgesamt. Auch der trotz Investitionen von mehr als 15.000 Euro - unter anderem waren ein Steuerungsgerät für die Chlorgabe und die Beckensanierung fällig - ausgeglichene Haushalt fällt positiv ins Gewicht. Dabei hatten die Hygienemaßnahmen für eine Öffnung trotz Corona noch mit 1.400 Euro zu Buche geschlagen. Dafür brachte der Teilnehmerrekord beim Triathlon wieder Geld in die Kasse.

Für die neue Saison steht einiges an. "Vor allem brauchen wir Hilfe bei den Arbeitseinsätzen", so Klee. Auch ein neuer Platzwart wird gesucht, Badeaufsichten und Kioskverkäufer sind ebenfalls noch gefragt, dafür ist die Reinigung schon geregelt. Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Vorsitzenden unter jacquelineklee@gmx.de per E-Mail melden.

Wieder soll oder muss investiert werden. "Der Anbau am Technikhaus ist geplant, die Abwasserpumpe muss auch gemacht werden", berichtet die Vorsitzende. Zusammen mit einer neuen Außenfassade des Pumpenhauses und einem neuen Hochdruckreiniger schätzt sie, dass rund 13.000 Euro investiert werden.

Die Stimmzettel für die Briefwahl können noch bis 26. Februar abgegeben werden. Das Waldbad hat dafür einen Briefkasten direkt am Gebäude angebracht, den Klee regelmäßig leert.

