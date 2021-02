aha fährt nur bis Eisregen kommt

Müll wird beim nächsten Mal mitgenommen

Neustadt (os). Ab dem heutigen Montagmittag ist Eisregen angesagt, Abfallentsorger aha wird mit Einsetzen des gefrierenden Niederschlags die Müllentsorgung aus Sicherheitsgründen einstellen.

Ziel ist es, vor dem Eisregen den Abfall in allen Touren eingesammelt zu haben. Sollte dies aufgrund des Eisregens nicht möglich sein, bittet aha die Kunden um Verständnis. Beim nächsten Abholtermin wird der Müll regulär abgefahren. Stehen gebliebener Abfall kann zur Abholung daneben gestellt werden. Die Touren werden also nicht in dieser Woche an anderen Tagen nachgeholt.

