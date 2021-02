Keine britische Mutation im Klinikum

Sequenzierungen fallen negativ aus

Noch werden keine Patienten wieder aufgenommen, die britische Corona-Mutation konnte bei aktuellen Infektionen im Klinikum aber nicht nachgewiesen werden.

Neustadt (os). Wie die Neustädter Zeitung aus dem Klinikum erfuhr, gibt es Entwarnung im Bezug auf die britische Virus-Mutation B.1.1.7 bei einem Ausbruch im Klinikum Neustadt.

Wie berichtet hatten sich dort Patienten auf drei Stationen infiziert, zusätzlich 15 Mitarbeiter. Das Krankenhaus an der Lindenstraße war deshalb für die Aufnahme von stationären Patienten abgemeldet, seit dem heutigen Freitagnachmittag ist diese Maßnahme beendet.

Nach derzeitigem Informationsstand brachten alle sequenzierten Proben negative Ergebnisse. Zehn Proben der aktuell aufgetretenen Fälle waren an ein spezialisiertes Labor zur Auswertung gesendet worden. "Wir gehen daher davon aus, dass wir es im Klinikum Neustadt nicht mit einer infektiösen Virusmutation zu tun haben", so der Ärztliche Direktor Dr. Markus Holtel. Da das Ergebnis nicht mehr vor Redaktionsschluss der Print-Ausgabe vorlag, steht das morgen noch als offen in der Zeitung.

Weiterhin sind betroffene Mitarbeiter in Quarantäne, ob sie sich alle in der Klinik angesteckt haben, ist nach Aussage von Klinikum-Sprecher Steffen Ellerhoff nicht klar. 43 Covid-19-Patienten sind derzeit in Behandlung, zehn davon kamen mit bereits bekannten Infektionen in die Klinik.

Nicht alle der jetzt Infizierten stammen aus Neustadt, da jede Person mit positivem Test für die eigene Heimatkommune gezählt wird, gehen auch nicht alle Fälle in die Neustädter Statistik ein.

Verschiedene Medien hatten vom Ausbruch des mutierten Virus in der Einrichtung berichtet, waren damit aber etwas vorschnell. Auch Zahlen stimmten nicht mit den tatsächlichen Daten überein.

