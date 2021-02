Solaranlagen: Kurzarbeit droht, weil Förderanträge nicht bearbeitet werden

IBG Solar und Kunden verzweifeln - ganze Branche betroffen

Mandelsloh/Hannover (os). „Es ist wirklich schizophren - wir haben riesiges Interesse, aber können nichts tun“, sagt Marcell Ollesch. Der Geschäftsführer der Firma IBG Solar muss im kommenden Monat wahrscheinlich einen Großteil seiner 23 Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Dabei erreichen das Mandelsloher Unternehmen wöchentlich rund 40 Anfragen zum Einbau von Photovoltaikanlagen mit Speicherlösung - meist auch gleich mit der Wallbox für Elektromobilität. Die Landesregierung hat über die Niedersächsische Förderbank (NBank) ein attraktives Förderprogramm seit November 2020 geschnürt - als Konjunkturimpuls, wie das zuständige Umweltministerium (MU) in Hannover mitteilt. Weil die Bearbeitung stockt, die Antragssteller aber vor der Zusage keinen auftrag erteilen dürfen, kommt laut Ollesch die ganze Branche in Not - Zulieferer und Partner ebenso. „Von allen Anträgen, die unsere potentiellen Kunden seit November gestellt haben, ist noch kein einziger bearbeitet“, sagt der Solar-Experte. Zwei Kunden hätten auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung erhalten, versucht haben das auch andere - bisher vergeblich.

Der Mandelsloher Unternehmer hat sich schon an das Wirtschaftsministerium gewandt, auch an das Umweltministerium. „Dort war meiner Gesprächspartnerin das Problem noch nicht bewusst“, sagt er. Auch Kontakt zu Politikern auf verschiedener Ebene hat er zwischenzeitlich, so zu den beiden Landtagsmitgliedern Sebastian Lechner (CDU) und Wiebke Osigus (SPD). Beide wollen sich des Themas annehmen.

„Weil die Förderung von Solarstromanlagen mit Speicherung attraktiv ist, will das derzeit auch fast jeder Interessent machen“, sagt Ollesch. Trotzdem bleiben die Auftragsbücher de facto leer.

Auf NZ-Anfrage antworteten weder MU noch NBank bis Redaktionsschluss. Daher ist auch nicht bestätigt, dass die Bearbeitung angeblich ausgelagert sein soll. In der Antwort auf eine Meer Radio-Anfrage teilte das Ministerium immerhin mit, seit Januar würde der Stau abgearbeitet, mehr als 300 Ausnahmegenehmigungen seien erteilt worden. Für einen Konjunkturimpuls im ganzen Land nicht viel.

