1.000 Straßen: Städtischer Winterdienst arbeitet am Anschlag

Neustadt (os). „Bei uns ist noch kein Räumfahrzeug gewesen“, schreibt die Userin eines sozialen Netzwerks am Dienstag. „Je nachdem, wo sie wohnt kann das sogar sein“, entgegnet Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadtverwaltung. „Unser Winterdienst hat 20 Mitarbeiter, die jetzt jeden Tag in zwei Schichten alles geben“, versichert er. Der Zuständigkeitsbereich ist allerdings groß. Ziemlich genau 1.000 städtische Straßen mit gut 280 Kilometern gibt es in Kernstadt und Dörfern. „Für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sind wir innerorts auch zuständig“, sagt Gleue. Damit kommen weitere gut 100 Kilometer dazu. Stellenweise kommen Fuß- und Radwege dazu, etwa auf stark frequentierten Schulwegen. Auch für Friedhöfe sind die Stadtmitarbeiter zuständig, halten zumindest die Hauptwege frei. Steht eine Beerdigung an, wird auch der Weg zum jeweiligen Grab geräumt. „Dafür haben wir aber keine zusätzlichen Leute, da die Friedhofsgärtner sowieso beim Winterdienst mit eingesetzt werden“, so Gleue.

Die zehn Winterdienstmaschinen werden zuerst auf den Hauptverkehrsrouten eingesetzt. „Unsere Kollegen waren auch schon am Sonntag in allen Ortsteilen und haben mindestens die Ortsdurchfahrten geschoben“, so der Verkehrskoordinator. Durch Verwehungen im Schneesturm war mancherorts davon schon kurz später wenig zu erkennen. Auch Montag kämpfte der Winterdienst mit weiterem Neuschnee. Erst am Mittwoch schafften es die Mitarbeiter, auch erste Seitenstraßen anzufahren, ab Donnerstag wurden Bushaltestellen großflächiger vom Schnee befreit. Nicht immer bietet sich vor Ort auch eine günstige Ablagemöglichkeit für die „weiße Pracht“.

Auf Salz verzichtet die Stadt weitgehend. „Bei starkem Frost kann überfrierende Nässe schnell gefährlich werden“, sagt der Verkehrskoordinator. Deshalb wird geschoben, teilweise kommen rutschhemmende Streumittel zum Einsatz.

„In den Dörfern helfen uns die Ortsvertrauensleute an Bushaltestellen oder anderen öffentlichen Einrichtungen“, sagt Gleue. Ein Dank geht auch an viele Freiwillige, die mit Treckern oder anderem Gerät aus eigenem Antrieb bei der Schneebeseitigung aktiv werden.

In fast luxuriöser Position ist dabei Eilvese. Wie auch bei größeren Schneefällen in früheren Jahren, waren Fahrzeuge der Firma Duensing im Einsatz und räumten im Ort - auch mal vor Garagen. „Da gibt es ein paar am Ortsrand, die die Ausfahrten direkt nach Osten haben, die waren so zugeweht, dass niemand rausgekommen wäre“, sagt Seniorchef Friedel Duensing, der selbst mit einem Radlader unterwegs war.

In Mardorf nutzte Lars Petersohn den kurzfristig freien Tag, um mit seiner Schneefräse Gehwege zu räumen. Vom Spritgeld bis Wildsalami reichten die Gaben erfreuter Nutznießer dieser freiwilligen Leistung.

Wenn die Verkehrsbehinderungen durch den Schnee vorbei sind, dürften nach Gleues Einschätzung die nächsten Einschränkungen nicht lange auf sich warten lassen. „Wir werden sicher Hochwasser bekommen, nicht nur in Bordenau wird dann gesperrt sein“, lautet seine Vorhersage. Wann das sein wird, ist derzeit aber noch offen, ab kommenden Mittwoch sind nach aktuellem Stand aber wieder Plusgrade angesagt.

Anwohner sind in der Pflicht

Die Räumpflicht auf vielen Geh- und Radwegen liegt bei den Anliegern. Die müssen nämlich fast ausnahmslos zwischen 7 und 21 Uhr vor ihren Grundstücken räumen. Schnee soll dabei nicht auf die Fahrbahn geschoben werden, sondern muss im Zweifel auf das eigene Grundstück geschaufelt werden. Das erleichtert allen Beteiligten die Arbeit, da sonst ein Schneepflug auf der Straße wieder alles auf den Gehweg schiebt. Allein langsamer zu fahren kann das verhindern, dann aber schaffen die Winterdienstler noch weniger Gesamtstrecke.

