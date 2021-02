Ein Mann mit Blick für vorzeitliche Funde lässt keinen Stein auf dem anderen

Thomas Piche sucht auf Ackern nach besonderen Stücken

Wulfelade. „Der Vorteil bei dem Hobby ist gerade, da kommt mir keiner zu nahe“, erklärt Thomas Piche mit einem Lächeln. Der selbsterklärte „Steinesammler“ ist seit etwa 15 Jahren auf Äckern im Stadtgebiet auf der Suche nach antiken Fundstücken unterwegs. Oft sucht er auf umgegrabenem Boden nach steinzeitlichen Werkzeugen, meist finden sich nur Abschläge, die bei der Fertigung entstanden, in wenigen Fällen aber auch Pfeilspitzen und primitive Axtköpfe.

„So eine Macke habe ich schon ewig, als Kind habe ich immer an der Küste nach Steinen gesucht“, erklärt der 54-Jährige. Dann habe er schließlich den Helstorfer Archäologen Klaus Gerken kennengelernt, mit dem ihm inzwischen eine gute Freundschaft verbindet. Sie seien vor Corona oft zusammen unterwegs gewesen, Gerken habe ihn auf Grabungen mitgenommen und den „richtigen“ Blick auf Steine gelehrt.

„Heute kann man das schon gut im Internet lernen, aber nichts ersetzt einen erfahrenen Blick“, unterstreicht Piche. „Dann kann man schon vorsotieren und braucht keine ganze Tüte ammeln.“ Seine Funde sortiert der Wulfelader dann im Wohnzimmer auf Backblechen, sofort behalten darf er sie jedoch nicht. „Das läuft alles über die Regionsarchäologie Hannover.“

Dort muss er seine Steine zweimal jährlich abgeben - mit Angaben zu Fundstellen und GPS-Koordinaten. Nach einer Untersuchung werden die Stücke dann aber wieder zurückgesendet. „Damit die dort bleiben, müssten es schon sehr außergewöhnliche Funde sein, selbst hier seltene römische Silberdenare kamen zurück“, erklärt Piche. Diese hat er per Metalldetektor gefunden, den begehrten „Sondenschein“ auf Empfehlung der Regionsarchäologen gemacht.

Diese Art der Suche nach Fundstücken könnte in Zukunft vermehrt auftreten. „Wenn es weniger regnet, werden auch weniger Steine freigespült“, so Piche. In der Form käme seinem Hobby der Klimawandel in die Quere.

Daheim muss er aber keine Hindernisse fürchten: „Meine Frau genehmigt mir das“, weiß sich Piche glücklich. „Da muss man echt wen haben, der das akzeptiert.“ So eine Person hat er auch in seinem Beruf als Dachdecker - sein Chef Martin Suhr sei selbst interessiert und schaue gerne auf die neusten Funde. Dadurch kann sich Piche in der „Steine-Saison“, dem Sommer, zum Feierabend direkt mit dem Rad zur nächsten Fundstelle aufmachen - aktuell entlang des potentiellen Pfades der Suedlink-Stromtrasse.

Doch auch dort wird er bei acht neuen Fundstellen durch Corona wohl alleine unterwegs sein.

