Corona: Klinikum nimmt keine stationären Patienten auf

Ausbrüche auf drei Stationen

Nimmt derzeit keine Patienten stationär auf: Das Klinikum in Neustadt. Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). Wie das Klinikum Region Hannover (KRH) zwischenzeitlich bestätigt hat, nimmt das Krankenhaus an der Lindenstraße nach Corona-Fällen schon seit dem vergangenen Donnerstag keine Patienten mehr stationär auf. Ausgenommen sind nur die die Kinder- und Jugendheilkunde sowie die Geburtshilfe. Dringliche Notfälle sowie wichtige Operationen werden weiterhin versorgt. Bis mindestens Ende dieser Woche soll die Klinik in Neustadt noch abgemeldet bleiben.

Wie Klinikumssprecher Nikolaus Gerdau auf NZ-Anfrage bestätigte, sind Corona-Infektionen auf drei Stationen aufgetreten, die eigentlich nichts mit der Behandlung von Covid-19-Patieten zu tun haben. Eine Zahl wollte die KRH auf Nachfrage nicht nennen.

Zum Ausbruchsmanagement zähle in erster Linie die wiederholte Testung aller Patienten sowie aller Mitarbeiterinnen in dem betreffenden Bereich zur Feststellung einer möglichen Quelle. "Positiv getestete Patienten werden auf die entsprechende Corona-Station verlegt. Für positiv getestete Mitarbeiter ordnet der Fachbereich Gesundheit in den allermeisten Fällen eine häusliche Isolation an", heißt es aus der Pressestelle. Eine umfangreiche Kontaktnachverfolgung schließe sich an. Besucher sind bis auf Kinder- und Geburtsthilfestation schon seit Dezember nicht mehr zugelassen.

