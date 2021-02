Karin hat schneefrei

Termine werden nachgeholt

Neustadt (os). Eigentlich hätte der städtische Blitzeranhänger „Karin“ seit Montag der ablaufenden Woche in Otternhagen vor der Grundschule stehen sollen, von Donnerstag an war dann Basse als Einsatzort geplant. Aufgrund der Witterung verzichtet die Stadtverwaltung vorerst auf den Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes, wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilte. Die ausgefallenen Termine werden im Anschluss nachgeholt. „Wir entscheiden kurzfristig, ob es wieder Sinn macht“, erklärt Gleue. Probleme bereiten vor allem die Schneemassen, so sind derzeit viele Messpunkte nicht ohne Weiteres nutzbar.

Als weitere Reihenfolge war die Wunstorfer Straße (50 Stundenkilometer erlaubt), Mandelsloh-Wiklohstraße vor Kita und Schule (30), Welze (50) und Averhoy (50) geplant.

In Basse stand „Karin“ bisher im 30er-Bereich, dort gibt es nun auch einen zweiten Messpunkt, an dem 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

