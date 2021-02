„Wir können doch so nicht weitermachen“

Naturschützer protestieren mit „Zoologischem Garten“ gegen Flächenverbrauch

Auch strömender Regen hält sie nicht ab: Karin Puppe und Thomas Dietze demonstrieren auf insgesamt 17 Hinweistafeln, was auf der Brachfläche am Gewerbegebiet Ost alles so kreucht und fleucht.

Neustadt (dgs). Auch wenn sie an der Planung wohl nichts mehr ändern können:

Karin Puppe und Thomas Dietze liegt der Naturschutz am Herzen und sie wollen den Neustädtern zeigen, was alles verloren geht, wenn das Gewerbegebiet-Ost demnächst erweitert wird. Daher haben sie die Planfläche hinter dem OBI-Baumarkt kurzerhand zum „Zoologischen Garten“ erklärt. Auf 17 Hinweistafeln am Weg, bei dem es sich derzeit noch um einen überregionalen Radweg handelt, haben sie 17 Hinweistafeln aufgestellt, die zeigen, was sich auf der Brachfläche an Pflanzen und Tieren angesiedelt hat - vom Stieglitz bis zum Mäusebussard.

Die Fläche liegt seit 2019 brach und hat sich seither zu einem kleinen Biotop entwickelt. In der Hecke am Weg nisten viele Vogelarten. Karin Puppe hat hier im vergangenen Sommer sogar das seltene Schwarzkehlchen beobachtet. „Es ist schwer zu begreifen, dass so eine Fläche, auf der die heimische Fauna und Flora wieder ein zu Hause gefunden haben, so einfach geopfert werden soll, obwohl es doch andere Lösungen gäbe“, meinen Puppe und Dietze. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Zielsetzung der Landesregierung, die den Flächenverbrauch bis 2020 reduzieren wollte. Damit sei sie „krachend gescheitert“.

„Warum zeigt Neustadt nicht, dass es auch anders geht? “, fragen sich die Naturschützer. „Wir haben doch kluge Köpfe in der Stadtverwaltung, die wissen sollten, dass wir nicht so weiter machen können“, ergänzt Puppe. Dietze, der im vergangenen Jahr auch Sprecher des Volksbegehrens „Artenvielfalt“ war, das immerhin 1.200 Neustädter unterschrieben haben, kritisiert, dass so landwirtschaftliche Flächen für immer verloren gehen. „Regenwasser verschwindet ungenutzt in den Kanälen, Temperaturen steigen durch wärmeabsorbierende Bebauung“, erläutert Dietze die Zusammenhänge.

Laut Wirtschaftsförderer Uwe Hemens ist die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken nach wie vor groß. Die Verwaltung hatte unterschiedliche Optionen geprüft, dabei erwies sich die Erweiterung im bestehenden Gewerbegebiet in Richtung Osten als am schnellsten realisierbar. Die Vermarktung der Grundstücke soll nach erfolgtem Ratsbeschluss demnächst in die Wege geleitet werden

Bevor die Bagger anrollen, können interessierte Neustädter aber den „Zoologischen Garten“ an der Konrad-Zuse-Straße besuchen - er ist selbst zu Corona-Zeiten jederzeit geöffnet . Auf den Hinweistafeln sind die vorkommenden Tier- und Pflanzenarten abgebildet und erklären auch ganz unverblümt, was es für sie bedeutet, wenn ihr Domizil „zugepflastert“ wird.

