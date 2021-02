Droht Schneechaos?

Winter 1979/80 wird eher nicht erreicht

Neustadt (os). Von Samstagmittag an ist auch im Neustädter Land mit starken Schneefällen zu rechnen. Mindestens 20 bis 30 Zentimeter sagen Meteorologen voraus. Vor allem ab Sonntag ist demnach zusätzlich mit stürmischen Böen zu rechnen, was den Verkehr durch Schneeverwehungen behindern könnte.

Erste Prognosen waren sogar von etwa der doppelten Menge an Schnee ausgegangen und hatten damit Erinnerungen an den extremen Schneefall 1979/80 geweckt. Solche Ausnahme waren nach aktuellen Vorhersagen am Freitagvormittag aber nicht mehr zu erwarten. Erste Hinweise, sich mit Kerzen einzudecken, verstummten schnell.

Es ist laut Wetterdiensten aber sowohl am Sonntag als auch an den folgenden Tagen mit starkem Frost zu rechnen, teilweise im zweistelligen Bereich. Das ließe sich zuverlässiger voraussagen als etwa Niederschlagsmengen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1143 vom 06.02.2021