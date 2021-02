„Keine Reserven mehr da“ - Betroffene Betriebe tauschen sich im Lockdown aus

Unternehmer wünschen sich eine Perspektive und baldige Hilfen

Neustadt (tma). Seit einigen Wochen sind viele der Gewerbetreibenden im Lockdown, wann die Schließungen aufgehoben werden, ist noch unklar. Dazu werden nur schleppend Hilfen beschlossen und ausgezahlt, die Liquidität wird ein größeres Problem.

Um sich über die Probleme auszutauschen, haben sich Vertreter aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur mit Wirtschaftsförderer Uwe Hemens und Citymanagerin Jana Schadwinkel in der vergangenen Woche per Videokonferenz getroffen. Auch Bürgermeister Dominic Herbst und Ulrike Ahrbecker von der Stadt waren dabei. „Wir hatten shcon vorher zu einem ersten Austausch eingeladen“, berichtet Hemens. „Daraus ist die Idee entstanden, die Not öffentlich zu machen - auch aus Sicht unterschiedlicher Branchen.“ Aufgeben kommt für keinen teilnehmenden Unternehmer in Frage. Alle wappnen sich bereits auf harte kommende Monate.

Bekleidungshaus-Inhaber Jens Ohlau erwartet frühestens im kommenden Monat Auszahlungen der Überbrückungshilfe, dann müsse aber auch wieder Neuware bei den Lieferanten bezahlt werden. Die Hoffnung auf eine baldige Öffnung ist groß, doch die Unternehmer rechnen realistisch mit einem ähnlich zögerlichen Wiederanlaufen der Geschäfte wie nach dem ersten Lockdown. „Vor allem meinen Mitarbeitern gegenüber habe ich eine Verantwortung“, so Ohlau. Eine in Teilzeit arbeitende alleinerziehende Mutter, die nicht vom Kurzarbeitergeld leben konnte wurde daher kurzerhand zur Social Media Managerin umgeschult. Sie betreut nun die alternativen Verkaufsmöglichkeiten, die dem Bekleidungshaus bleiben.

In der Gastronomie hat Björn Penno auch mit abwandernden Fachkräften zu kämpfen: Von ursprünglich zwölf Festangestellten sind lediglich drei geblieben. Die anderen seien njedoch nicht entlassen worden, sondern zu Zeitarbeitsfirmen gegangen, weil sie in der Gastronomie mit den bestehenden Maßnahmen keine Perspektive sehen. Im ersten Lockdown habe Penno das Ge-halt noch aufgestockt, dies sei aber mittlerweile finanziell nicht mehr möglich.

Manuela Wegner, Inhaberin eines Friseursalons und Obermeisterin der Friseurinnung kritisiert allerdings, für ihre Branche gebe es derzeit keine Hilfen. Friseure seien für die November- und Dezemberhilfen nicht antragsberechtigt, auch eine Antragsmöglichkeit für die „Überbrückungshilfe III“ stehe noch aus. Das Ladengeschäft ist geschlossen, die Ausbildung der Azubis führt sie nach besten Möglichkeiten intern fort. Sie berichtet von vielen Kundenanfragen verbotener Hausbesuche, die sie tagtäglich ablehnt.

Auch Ingmar und Stephanie Haas aus Mandelsloh wünschen sich eine Perspektive und Planbarkeit. Sie haben sich breit aufgestellt, sind in sechs verschiedenen Bereichen unternehmerisch tätig. Fünf davon seien nun teilweise durchgehend seit vergangenem März geschlossen. „Es sind keine Reserven mehr da, es gibt keinen Lichtblick, wir wissen nicht, wie der Staat sich das vorstellt“, so die Beiden.

Vom stetigen Austausch mit Kollegen in der Region und sogar bis in den deutschen Städtetag berichtet Bürgermeister Dominic Herbst. „Ich kann die Lage der Unternehmer nachvollziehen und bringe die Wünsche, Fragen und Forderungen regelmäßig in höheren Ebenen an, um Gehör zu finden“, so Herbst. „Die derzeitige Situation ist so für viele Unternehmer nicht mehr lange tragbar.“ Er erhofft sich besonders individuelle Lockerungsmöglichkeiten, soweit die Bedingungen diese zulassen.

Die Wirtschaftsförderung möchte auch aktuelle Hilfestellungen geben. „Es besteht für Unternehmen die Möglichkeit, mich jederzeit zu kontaktieren“, so Uwe Hemens. Auch für individuelle Probleme in Betrieben steht die Wirtschaftsförderung per E-Mail an info@wifoe-neustadt.de oder unter Telefon 05032/9634-384 zur Verfügung. Für generelle Informationen verweist Hemens auf die „Corona-Infos für Unternehmen“ auf dem Stadtportal neustadt-a-rbge.de.

